Fina se ha llevado una grata sorpresa al descubrir que al crítico de arte no le han parecido tan malas sus fotografías. Sin embargo, no tiene la misma opinión con las de Bianca.

Bianca y Fina han tenido un fuerte encontronazo por esto y la discusión ha ido subiendo de tono.

La fotógrafa está convencida de que Bianca está celosa y le recrimina que le eche la culpa a ella de todo al no poder soportar la situación.

La argentina entonces explota y Fina se enfada mucho: “Sabia que tenías ego, pero no me imaginaba que te costara tanto asumir el éxito de las personas que supuestamente quieres”.

Fina va más allá y le echa en cara que haya conseguido durante este tiempo convencerla para que participase en una exposición y viviese una mentira sin que diese cuenta. Y le dice que ya no confía en ella.

Bianca se intenta defender diciéndole que nunca hubo mentiras entre ambas, pero Fina ya no la cree. ¿Qué pasará?, ¿podrán resolver sus diferencias?