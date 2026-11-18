Damián está dispuesto a acabar de una vez por todas con Gabriel y tiene un arma para conseguirlo.

Después de que Félix Cifuentes le entregase su carta de pago, el patriarca amenaza a su sobrino con destapar ante Hugo Brossard su implicación en la explosión de la fábrica.

Su ultimátum es claro: si no presenta su dimisión, Cifuentes contará toda la verdad y Gabriel podría perderlo todo.

Damián incluso le aconseja que se marche por dignidad antes de que sea demasiado tarde. ¡Gabriel se queda en shock! ¿Qué decisión tomará?