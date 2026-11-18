Capítulo 692
La prueba definitiva con la que Damián podría hundir a Gabriel para siempre: “El juego ha terminado”
El patriarca amenaza a su sobrino: si no dimite, Hugo Brossard sabrá que estuvo implicado en la explosión de la fábrica.
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Damián está dispuesto a acabar de una vez por todas con Gabriel y tiene un arma para conseguirlo.
Después de que Félix Cifuentes le entregase su carta de pago, el patriarca amenaza a su sobrino con destapar ante Hugo Brossard su implicación en la explosión de la fábrica.
Su ultimátum es claro: si no presenta su dimisión, Cifuentes contará toda la verdad y Gabriel podría perderlo todo.
Damián incluso le aconseja que se marche por dignidad antes de que sea demasiado tarde. ¡Gabriel se queda en shock! ¿Qué decisión tomará?
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