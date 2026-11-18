Manuela ya no puede disimularlo. Está enamorada de Eduardo hasta las trancas, pero se quedó decepcionada cuando ella se acercó a él y fue el chófer el que puso distancia entre ambos.

Sin embargo, precisamente ha sido ahora el chófer de casa de los De la Reina él que ha tenido un acercamiento con la tía de Claudia.

Eduardo le ha confesado a Manuela que quiere lanzarse e intentarlo con ella y le ha pedido una oportunidad.

Manuela le pregunta si está seguro de que no volverá a asustarse a lo que Eduardo le responde que eso no va a ocurrir nunca.

Manuela entonces besa a Eduardo demostrándole que quiere darse esa oportunidad. ¡Qué bonito!