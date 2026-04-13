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En tierra lejana | 13 de abril

El golpe más bajo: Özkan cruza todos los límites y culpa a Nare de haber abortado

En el momento más triste para Nare, su marido ha aparecido en el hospital para humillarla. Özkan ha gritado que el hijo no era suyo y ha culpado a Nare de la tragedia.

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Oskan cruza todos los límites y culpa a Nare de haber abortado

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La tragedia ha dejado a Nare hundida en la culpa. Mientras lloraba en la camilla, Alya ha intentado consolarla recordándole que un embarazo de riesgo necesita paz y que ella no ha tenido la culpa de nada.

Nare, destrozada, ha llegado a pensar que su falta de amor por Özkan ha influido en la pérdida: "Nunca acepté el embarazo", ha confesado. Sin embargo, Alya le ha parado los pies enseguida, asegurando que el verdadero desencadenante ha sido la bronca tan fuerte que tuvo con su marido.

Pero lo peor ha ocurrido cuando Özkan ha entrado en la habitación. Lejos de mostrar un poco de compasión por su mujer, ha llegado con ganas de pelea. A pesar de que Alya le ha pedido que se marchara por el bien de la paciente, él se ha negado: "No soy un cualquiera, soy su marido". En lugar de apoyarla, Özkan ha empezado a soltar mentiras, acusando a Nare de haber perdido al bebé a propósito.

Fuera de sí, Özkan ha gritado que Nare ha abortado porque él ya sabía que el hijo era de Sahin. "¡Al cuerno con tantas mentiras!", ha gritado mientras acusaba a su mujer de engañarle con su primo.

Nare, sin fuerzas y con el corazón roto, solo ha podido pedirle a Dios que no tenga piedad de él por decir algo tan horrible. Al final, Alya ha tenido que ponerse muy seria para echarlo de allí a gritos.

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