La aparición de la madre biológica de Alya pone la mansión patas arriba

Tras el accidente de coche, Alya esperaba encontrar un poco de paz en la mansión pero se ha encontrado con su peor pesadilla al ver quién la estaba esperando en el salón. Fikriye, su madre biológica, ha llegado por sorpresa a la vida de los Albora.

Cihan, sin entender nada, no ha tardado en preguntar qué hacía esa mujer ahí. Sin embargo, Sadakat, que ya había tenido un durísimo encontronazo con ella en la carretera, ha aprovechado el momento para meter cizaña y atacar el orgullo de su nuera. "Cihan, ¿sabes quién? Ella es la madre de tu mujer", le ha dicho.

La aparición de Fikriye ha tirado por tierra la versión que Alya había contado desde que llegó a Mardin. La doctora le había asegurado a Cihan que no tenía a nadie en el mundo y que había sido adoptada en el pasado por Caroline, una profesora de Alaska que ya había muerto.

Al descubrir que su esposa le ha estado ocultando algo tan importante sobre su vida y que su madre biológica solo busca sacar tajada económica del clan, Cihan se ha quedado impactado. ¿Cómo reaccionará Alya ahora que tiene a su madre tan cerca? ¿Qué pasó realmente entre ellas? Lo descubriremos en el próximo capítulo de En tierra lejana.

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