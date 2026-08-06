"Necesito una cura, pero solo la tuya": Cihan sorprende a Alya con la visita más inesperada

Alya ha entrado en su consulta sin imaginar que Cihan ya la estaba esperando. Sentado tranquilamente, el empresario ha aprovechado la ocasión para gastarle una broma nada más verla aparecer. "Encima entra sin llamar. Qué falta de educación. Lo añado al informe. Menos diez", le ha dicho bromeando.

La doctora no ha tardado en seguirle el juego. "Descuéntemelo del sueldo, señor", le ha respondido, antes de asegurar que también tenía una queja contra él porque siempre interrumpía su trabajo.

Entre bromas sobre informes, apelaciones y cafés, Cihan ha terminado confesando el verdadero motivo de su visita. "Necesito una cura. Pensaba pedírtela a ti", le ha dicho, provocando una sonrisa en Alya.

Pero la conversación ha ido cambiando poco a poco de tono. Alya ha vuelto a insistir en que ambos merecen una vida lejos de los conflictos y le ha recordado la conversación que dejaron pendiente tras la muerte de Fikriye. "Ayer dijiste que siempre pierdes a los que amas. También dijiste que no hay que esperar... ¿Qué ibas a decirme?", le ha preguntado.

Cihan ha estado a punto de sincerarse pero, una vez más, ha sido incapaz de hacerlo. ¿Qué pasará ahora?

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