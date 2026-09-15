Capítulo 648 de Sueños de libertad; 15 de septiembre: Gabriel sospecha que algo extraño ha pasado en la fábrica entre Andrés y Tasio

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…

Andrés se ha enfrentado a su padre, Damián, después de descubrir que ha movido los hilos para que Valentina consiga un puesto como secretaria de Pablo. Andrés le ha acusado de volver a meterse en su vida, como ya hizo anteriormente con María.

El patriarca de los De la Reina se ha disculpado y ha defendido que el nuevo trabajo es mejor y está mejor remunerado, aunque Andrés ha sospechado que la verdadera razón es su próxima boda con Valentina.

Marta, por su parte, ha estado consumida por los celos y ha impedido que Bianca visite a Fina. Bianca ha insistido en que solo quería ver a su amiga, pero Marta ha sospechado de sus intenciones después de que la argentina se quedara a dormir en casa de Fina. Aunque Bianca ha asegurado que entre ellas no ha pasado nada, Marta no la ha creído y le ha pedido que se marche, dejando claro que la tensión entre ambas ha aumentado.

Begoña se ha derrumbado al pensar en la inminente boda de Andrés y Valentina. La enfermera ha acudido a casa de Nieves y, entre lágrimas, le ha confesado que no puede fingir que está feliz, ya que todavía tenía la esperanza de que ella y Andrés pudieran darse una segunda oportunidad. Después, la enfermera le ha ofrecido quedarse a dormir en su casa para que no estuviera sola.

Mientras tanto, Tasio ha decidido sabotear la producción de la empresa para conseguir que Gabriel sea despedido. Sin embargo, Andrés ha descubierto su plan justo a tiempo y ha intentado detenerlo. Los dos hermanos han discutido y Andrés incluso ha golpeado a Tasio para impedir que continuara, justo antes de que apareciera Gabriel y pudiera descubrir lo que estaba ocurriendo.

Sin emabrgo, el empresario se ha dado cuenta de que algon raro estaba pasando entre sus primos....¿descubrirá que Tasio ha estado a punto de sabotear su plan?

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