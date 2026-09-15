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Capítulo 648

¡Al límite! Andrés descubre el plan de Tasio y trata de detenerlo justo antes de que… ¡llegue Gabriel!

El joven no está dispuesto a aceptar la victoria de Gabriel después de que Hugo Brossard decidiera dejar de producir los perfumes De la Reina.

¡Al límite! Andrés descubre el plan de Tasio y trata de detenerlo justo antes de que… ¡llegue Gabriel!

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Julia Zapata López
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Tasio está harto de que Gabriel haga y deshaga todo lo relacionado con la empresa según a su antojo.

El joven no puede soportar la jugada de su primo: Gabriel ha conseguido que Brossard deje de producir los perfumes De la Reina.

Por eso, Tasio decide boicotear la producción de la compañía francesa subiendo la temperatura de las máquinas para que Gabriel sea el culpable de todo y puedan echarlo.

Sin embargo, cuando estaba a punto de llevar a cabo su plan… ¡Andrés ha llegado justo a tiempo para detenerlo!

Tasio le dice que debería apoyarle porque no entiende que no sigan luchando por acabar con su primo: “Nos pisotea día tras día y aquí nadie dice nada!”, le ha dicho.

Ambos empiezan una discusión y Andrés golpea a Tasio en el ojo para evitar que su hermano termine lo que había empezado antes de que llegase.

Justo en ese momento, aparece Gabriel y se da cuenta de que algo está pasando… ¿descubrirá lo que estaba a punto de pasar?

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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