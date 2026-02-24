Antena3
Resumen

Capítulo del 23 de febrero de En tierra lejana: Alya se queda sin su hijo y fuera de la mansión

La tensión ha estallado por los aires y ya no hay vuelta atrás. El intento de Alya por recuperar su vida, ha terminado con la joven ginecóloga en la calle y sin lo que más quiere: su hijo. Pero empecemos por el principio de esta noche de infarto.

Alya se queda sin su hijo.

El ambiente en la mansión se ha vuelto irrespirable tras el anuncio del matrimonio entre Cihan y Alya. Él, harto de ser el títere de su madre, se ha rebelado, pero el verdadero golpe se lo ha llevado Nare. Al descubrirse que ella ayudó a Alya a huir, Sadakat ha perdido los papeles y le ha cruzado la cara, ¡y eso que Nare está embarazada!

Pero la cosa no ha terminado ahí: una pelea entre Sahin y Özkan ha acabado con Nare en el hospital tras sufrir un accidente que ha puesto en peligro la vida de su bebé. Mientras tanto, Alya le ha cantado las verdades a Cihan, recordándole que su silencio le hace cómplice de la crueldad de su madre y sacando a la luz el fantasma de Sheida, la mujer que se quitó la vida por culpa de la familia.

El momento más cruel ha llegado cuando Sadakat ha cumplido su amenaza y ha puesto las maletas de Alya en la puerta. El niño, asustado y confundido por los lujos del "castillo", ha elegido quedarse con su tío, dejando a Alya sola y señalada. Por si fuera poco, al verse en la calle, ha descubierto que sus tarjetas no funcionan y que Cihan la tiene vigilada y controlada hasta en el hotel. ¡Está atrapada y sin un céntimo!

Y para cerrar este capítulo de locura, Cihan ha demostrado que no tiene nada que perder. Se ha presentado ante los Baybars con una granada en la mano, dispuesto a volarlo todo por los aires. Allí ha descubierto una traición que viene de su propia sangre: su tío Ecmel podría estar moviendo los hilos desde la cárcel para destruirlo.

Capítulo del 23 de febrero de En tierra lejana: Alya se queda sin su hijo y fuera de la mansión

