Capítulo del 23 de febrero de En tierra lejana: Alya se queda sin su hijo y fuera de la mansión

El ambiente en la mansión se ha vuelto irrespirable tras el anuncio del matrimonio entre Cihan y Alya. Él, harto de ser el títere de su madre, se ha rebelado, pero el verdadero golpe se lo ha llevado Nare. Al descubrirse que ella ayudó a Alya a huir, Sadakat ha perdido los papeles y le ha cruzado la cara, ¡y eso que Nare está embarazada!

Pero la cosa no ha terminado ahí: una pelea entre Sahin y Özkan ha acabado con Nare en el hospital tras sufrir un accidente que ha puesto en peligro la vida de su bebé. Mientras tanto, Alya le ha cantado las verdades a Cihan, recordándole que su silencio le hace cómplice de la crueldad de su madre y sacando a la luz el fantasma de Sheida, la mujer que se quitó la vida por culpa de la familia.

El momento más cruel ha llegado cuando Sadakat ha cumplido su amenaza y ha puesto las maletas de Alya en la puerta. El niño, asustado y confundido por los lujos del "castillo", ha elegido quedarse con su tío, dejando a Alya sola y señalada. Por si fuera poco, al verse en la calle, ha descubierto que sus tarjetas no funcionan y que Cihan la tiene vigilada y controlada hasta en el hotel. ¡Está atrapada y sin un céntimo!

Y para cerrar este capítulo de locura, Cihan ha demostrado que no tiene nada que perder. Se ha presentado ante los Baybars con una granada en la mano, dispuesto a volarlo todo por los aires. Allí ha descubierto una traición que viene de su propia sangre: su tío Ecmel podría estar moviendo los hilos desde la cárcel para destruirlo.