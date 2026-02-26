Antena3
Esta noche en Perdiendo el juicio, Gabriel, en un apuro: “No sé cómo decírselo a Amanda”

Gabriel descubre que Daniela se casó con Jaime en Las Vegas y cada vez está más convencido de que ella podría ser la asesina… ¿cómo se lo contará a Amanda?

Esta noche, en el nuevo capítulo de Perdiendo el juicio, Gabriel pasará un apuro para contarle a Amanda la verdad. Tras descubrir que Daniela se casó con Jaime en Las Vegas, el abogado empieza a atar cabos y su sospecha es cada vez más firme: la hermana de Amanda puede ser la asesina.

Consciente de la gravedad de la información, Gabriel busca la manera de hablar con Amanda, pero no sabe cómo dar el paso. En el despacho, comparte su dilema con Bosco, Barbie y Rafa. “Es absurdo que lo retrases, Amanda se tiene que enterar”, le advierte Bosco. Sin embargo, Gabriel no lo tiene tan claro: “No sé cómo decírselo”.

Cada uno le propone una forma distinta de afrontar la conversación, pero la decisión final está en sus manos. ¿Optará por la sinceridad directa, por suavizar el golpe o por esperar al momento adecuado?

¡No te lo pierdas! Esta noche a las 23.00h en Antena 3.

