“Cásate con ella”: la última voluntad de Boran que sentencia el futuro de Cihan y Alya

Cihan está completamente roto. En su habitación, el líder de los Albora se ha enfrentado a los fantasmas del pasado tras recibir el mensaje más doloroso de su vida: la última voluntad de su hermano Boran grabada en vídeo. "Nunca temí la muerte hasta que me casé con Alya", confiesa. Es el testimonio de un hombre que sabía que sus días estaban contados y que solo tenía una preocupación: proteger a su familia.

Sabiendo que sus enemigos le pisaban los talones y que el peligro en Mardin es una sombra constante, Boran tomó la decisión más difícil. Confió la vida de su mujer y de su hijo a la única persona en la que confía ciegamente: "Alya ha sido mi luz en la oscuridad... Protégelos, Cihan".

Boran, que conocía mejor que nadie la mentalidad de su madre y las implacables tradiciones de su tierra, le dice: “Si me han matado, cásate con Alya”. Su hermano sabía perfectamente que él juró no volver a pasar por el altar tras el infierno de su matrimonio con Sheida, pero Boran le ha recordado que si ha sido capaz de abrir ese vídeo es porque todavía tiene sentimientos muy fuertes por ella.

En ese momento, Kaya, Sadakat y Nare han entrado en la habitación y se han quedado petrificados al escuchar a Boran. Para Sadakat, que ya le había exigido a Alya ese matrimonio para no quitarle a su hijo, esto es la señal definitiva. Ya no es solo un capricho de la matriarca; es el mandato sagrado de su hijo muerto.

Ahora, Cihan se encuentra atrapado entre sus propios fantasmas y la promesa que le debe a un hermano que le pide, desde la tumba, que cuide de los suyos de la única forma que Mardin entiende.