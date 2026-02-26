Dos almas que le dieron una segunda oportunidad al amor: ¡así ha sido la historia de Reha y Gülçiçek en Renacer!

Cuando conocimos a Gülçiçek, llevaba muchos años viuda, centrándose en cuidar a sus nietos y a su hija. Sacó a Bahar adelante sin ninguna ayuda y durante mucho tiempo se olvidó de las cosas que le hacían feliz a ella.

Cuando Bahar comenzó a trabajar al hospital, ya sea por visitarla a ella o por revisiones médicas, Gülçiçek acudía con frecuencia y allí conoció al doctor Reha, con el que no tardó en establecer una relación especial.

Antes de que se hiciesen amigos, Reha no salía con nadie de su edad, pensaba que se aburriría o que no tendrían tanta energía como él. De hecho llegó a coquetear con Çagla. Gracias a la madre de Bahar, descubrió que lo que le pasaba es que le constaba asumir que se estaba haciendo mayor.

Después de someterse a una operación en el hospital, la relación entre ambos cambió. La madre de Bahar no podía seguir disimulando que le gustaba Reha y el doctor descubrió que estaba sintiendo algo diferente por ella.

Gülçiçek y Reha comenzaron a verse en secreto como dos adolescentes y, durante un tiempo, nadie sospechó qué relación tenían realmente. Hasta que un día vieron al doctor salir de la despensa de casa de Bahar y ahí saltaron las alarmas.

Cuando Gülçiçek le confesó a su hija que se había enamorado de Reha, a ella no le tomó por sorpresa porque ya se olía lo que había entre ellos. Bahar le mostró su apoyo a su madre y la animó a disfrutar de este amor maduro al máximo.

A su edad y teniendo claro lo mucho que se amaban, Gülçiçek y Reha no quisieron alargar su noviazgo y decidieron casarse rodeados de todos sus seres queridos. ¡Menudo momentazo nos regaló la pareja!

Después de la boda, la pareja ha seguido viviendo feliz y apoyándose en todos los problemas que les han sido surgiendo. El doctor sorprendió a su mujer comprando una casa con jardín en la costa y, aunque Gülçiçek tenía miedo a separarse de su familia, Bahar la animó a perseguir su felicidad. ¡Cómo nos alegra haberlos visto así de felices hasta el final de la serie!