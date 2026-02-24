Antena3
¡Crueldad total!: Sadakat expulsa a Alya de la mansión y se queda con su hijo

Entre lágrimas y gritos de desesperación, Alya ha sido expulsada de la mansión dejando atrás lo que más quiere en el mundo. ¿Cómo va a sobrevivir lejos de su hijo?

Alya

Sadakat expulsa a Ayla.

La matriarca de los Albora no tiene corazón. Sadakat ha cumplido su amenaza y ha puesto las maletas de Alya en la puerta, obligándola a marcharse para siempre. Pero el golpe más bajo ha sido utilizar al pequeño para destrozar a su madre. En un momento de tensión insoportable, Cihan ha pedido que traigan al niño para que sea él quien decida su futuro.

Alya, desesperada y con los nervios a flor de piel, ha intentado convencer a su hijo para que se marcharan juntos: “Tengo que volver a trabajar, Deniz. No quieres quedarte sin mí, ¿verdad?”. Pero el pequeño, influenciado por los lujos del "castillo" y el miedo a los hombres malos que le persiguieron, ha dado la respuesta que ha sentenciado a su madre: “¿Y si no nos vamos? Papá también está aquí”.

La situación se ha vuelto un auténtico caos cuando Alya, al borde de un ataque de nervios, ha empezado a gritarle al niño para que reaccionara. “¡Vámonos, por favor!”, suplicaba llorando, pero solo ha conseguido asustar al pequeño, que se ha refugiado en los brazos de su tío. Cihan, lejos de ayudar, la ha echado: “Ya le has asustado bastante, para ya”.

Sola, señalada por todos y sin su hijo, Alya ha visto cómo se cerraban las puertas de la mansión dejándola en la calle. Cihan ha sido muy claro con ella: tiene que irse al aeropuerto, de ahí a Estambul y de vuelta a Canadá.

Pero si algo saben los Albora, y nosotros también, es que Alya no se va a rendir. Una madre no se marcha de Mardin dejando atrás a su pequeño. ¡La guerra por la custodia de Cihan Deniz no ha hecho más que empezar!

Fidan

Alya

