¡A vida o muerte!: Cihan amenaza con una granada a los Baybars y descubre una traición familiar

Cihan ya no tiene nada que perder y lo ha demostrado presentándose en la mansión de sus peores enemigos, los Baybars, con una granada en la mano. Sin pestañear, ha obligado a Nadim y a su hijo Demir a sentarse frente a frente con la muerte. "¿Nos vamos los tres al más allá?", les ha preguntado poniéndoles los pelos de punta. Cihan tiene claro que si alguien vuelve a tocar a su familia, no quedará un Baybars vivo para contarlo.

En mitad de este juego de ruleta rusa, Nadim, aterrorizado y viendo que Cihan estaba a punto de quitar la anilla, ha soltado un bombazo que nadie esperaba. Mientras rezaban por sus vidas, el patriarca de los Baybars ha confesado quién podría estar detrás de los ataques que están sufriendo los Albora. Y la sorpresa ha sido mayúscula: el nombre que ha salido a la luz es el de Ecmel, el propio tío de Cihan y padre de Sahin.

Nadim asegura que el conductor del camión que apareció en las tierras de los Albora, antes de morir de un disparo, dio el nombre de Ecmel. Cihan no se lo puede creer: ¿cómo va a estar su tío moviendo los hilos desde la cárcel? Pero Nadim insiste en que hay alguien más detrás, un enemigo oculto que está usando a su propia sangre para destruirle.

La duda ya está sembrada y el peligro ahora viene de dentro de casa. ¿Será verdad que su tío Ecmel le ha traicionado o es una trampa de los Baybars para dividir a la familia?