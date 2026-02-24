Mine se presenta ante Alya sin saber que es la futura esposa de Cihan

Mine, que está perdidamente enamorada de Cihan y que hace solo unas horas escuchó de su boca que "él no podía darle un futuro", no ha querido perder la oportunidad de ver de cerca a Alya.

Con una sonrisa amable, se ha presentado ante ella en los exteriores del hospital: "Soy Mine Dogan, la directora del hospital". Alya, que ya tiene suficiente con el drama familiar, le ha respondido con educación pero con la distancia justa, dejando claro que ella es ginecóloga en Toronto y que no ha venido a Mardin a hacer amigas.

Pero lo más fuerte ha venido después. En cuanto Mine se ha marchado, Cihan ha intentado imponer su ley a Alya, ofreciéndole llevarla a casa de malas maneras. Ella, que ya no le tiene ningún miedo, le ha plantado cara: "Me voy sola, gracias". La tensión ha subido de nivel cuando han hablado de Nare. Alya le ha pedido que no la agobien, que es una chica sensible, y ahí es donde él ha sacado su lado más autoritario.

"Nadie me levanta la voz, me cuestiona y me desafía en mi propia casa. ¿Entendido?", le ha gritado Cihan a una Alya que se niega a ser un "macetero" más en la mansión. ¿Cómo reaccionará Mine cuando sepa que el hombre al que ama está a un paso de casarse con la mujer que acaba de conocer?