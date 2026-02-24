Bahar apoya a Umay en su decisión de irse a estudiar a Italia: "Confío en ti"

Umay tenía miedo de compartir con su madre sus planes de marcharse a estudiar dibujo a Italia. Pensaba que si se lo contaba, no le dejaría marcharse de casa por miedo a estar lejos de ella, pero, tras confesarle la verdad, la joven se ha encontrado con una actitud de Bahar que no esperaba.

“No te lo he dicho porque pensaba que no me dejarías estudiar fuera”, le explica Umay a su madre para que entienda sus miedos. Bahar la comprende desde el primer momento y lamenta que no haya tenido la confianza suficiente de compartir sus deseos con ella desde el primer momento.

“Creo en ti en cualquier circunstancia, sobre todo si tú crees en ti misma”, le recalca Bahar a su hija. Ella lo único que quiere es que Umay sea feliz y luche por aquello que le hace sentir bien.

“Eres la madre perfecta”, le dice Umay a su madre mientras las dos se abrazan con lágrimas en los ojos. Ahora, solo queda esperar a que acepten a la joven en la escuela de Italia. ¿Cumplirá su sueño?