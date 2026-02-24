Antena3
Renacer | 23 de febrero

Reha sorprende a Gülçiçek con un inesperado regalo… ¡pero a ella no le hace ninguna ilusión!

El doctor le regala a su mujer una casa en la cosa para irse a vivir juntos, pero ella no se ve preparada para dejar a su familia atrás.

Reha

La sorpresa de Reha.

Patri Bea
Publicado:

En mitad de una comida familiar, Reha sorprende a su mujer asegurando que tiene una sorpresa para ella. Todos lo miran expectantes, aunque Bahar parece saber qué es lo que trama el marido de su madre.

Reha le entrega a Gülçiçek unos papeles que ella en un primer momento no entiende. De hecho, cuando el doctor le explica que es la escritura de una casa en la costa, la sonrisa de la madre de Bahar se desdibuja de un momento a otro.

“Me gustaría pasar el resto de mi vida contigo, cuidando del jardín, pescando… No quiero que pospongamos más esta decisión”, le dice a su mujer al ver que se ha quedado sin palabras al conocer la noticia.

“Lo siento, tengo que quedarme aquí. No puedo ir”, le responde Gülçiçek incapaz de imaginarse su vida lejos de su familia. ¿Acabará cambiando de opinión la madre de Bahar?

