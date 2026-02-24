“Hacía mucho tiempo que no sentía curiosidad por alguien”: María volverá a ilusionarse en Entre Tierras 2

Después de veinte años marcada por la ausencia de Manuel, algo empieza a cambiar en María. La nueva temporada de Entre Tierras adelanta uno de los giros más inesperados: por primera vez desde su pérdida, vuelve a sentir curiosidad por alguien.

“Hacía mucho tiempo que no sentía curiosidad por alguien”, confiesa María en uno de los avances. Ese alguien es Toscano, un hombre que aparece en su vida en un momento inesperado y que despierta en ella emociones que creía enterradas.

Tras años dedicada en cuerpo y alma a sus hijos y a la finca, surge una pregunta inevitable: “A lo mejor es el empujón que necesitas para superar definitivamente el pasado”. La posibilidad de volver a ilusionarse supone para María un paso enorme, casi un desafío a la memoria de lo que fue su historia con Manuel.

Pero no todo es tan sencillo. Toscano está casado y tiene familia, una realidad que coloca a María en una posición incómoda y dolorosa. La segunda temporada de Entre Tierras se estrena el 15 de marzo en atresplayer.