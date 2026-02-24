Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

15 de marzo

“Hacía mucho tiempo que no sentía curiosidad por alguien”: María volverá a ilusionarse en Entre Tierras 2

La segunda temporada, que se estrena el 15 de marzo en atresplayer, mostrará una nueva etapa en la vida sentimental de María tras la muerte de Manuel.

María y Toscano en Entre Tierras

Publicidad

Celia Gil
Publicado:

Después de veinte años marcada por la ausencia de Manuel, algo empieza a cambiar en María. La nueva temporada de Entre Tierras adelanta uno de los giros más inesperados: por primera vez desde su pérdida, vuelve a sentir curiosidad por alguien.

“Hacía mucho tiempo que no sentía curiosidad por alguien”, confiesa María en uno de los avances. Ese alguien es Toscano, un hombre que aparece en su vida en un momento inesperado y que despierta en ella emociones que creía enterradas.

Entre Tierras, segunda temporada

Tras años dedicada en cuerpo y alma a sus hijos y a la finca, surge una pregunta inevitable: “A lo mejor es el empujón que necesitas para superar definitivamente el pasado”. La posibilidad de volver a ilusionarse supone para María un paso enorme, casi un desafío a la memoria de lo que fue su historia con Manuel.

Pero no todo es tan sencillo. Toscano está casado y tiene familia, una realidad que coloca a María en una posición incómoda y dolorosa. La segunda temporada de Entre Tierras se estrena el 15 de marzo en atresplayer.

Antena 3» Series» Entre tierras

Publicidad

Series

Resumen

Capítulo del 23 de febrero de En tierra lejana: Alya se queda sin su hijo y fuera de la mansión

María y Toscano en Entre Tierras

“Hacía mucho tiempo que no sentía curiosidad por alguien”: María volverá a ilusionarse en Entre Tierras 2

Avance

Esta noche, llega el final de Renacer: los protagonistas de esta historia toman importantes decisiones

Elena Rivera
Entrevista

Así aborda Perdiendo el juicio el TOC y la salud mental, sin clichés ni frivolidades: "Con mucho criterio de realidad"

Avance
Avance

El ruego de Cihan Deniz que pone a prueba el corazón de su tío: esta noche, nuevo capítulo de En tierra lejana

Mine
En tierra lejana | 23 de febrero

Mine se presenta ante Alya sin saber que es la futura esposa de Cihan

¡Vaya momento se ha vivido a las puertas del hospital de Mardin! Mientras los Albora rezan para que el bebé de Nare se salve, Mine ha decidido dar el paso y presentarse ante Alya.

Bahar y Gulcicek
Renacer | 23 de febrero

Bahar convence a Gülçiçek de irse a vivir con Reha: "No puedes desperdiciar tu segunda primavera por mi culpa”

La madre de Umay y Uras consigue convencer a su madre de que se vaya a vivir con su marido a la casa con jardín que ha comprado en la costa.

Reha

Reha sorprende a Gülçiçek con un inesperado regalo… ¡pero a ella no le hace ninguna ilusión!

Umay

Bahar apoya a Umay en su decisión de irse a estudiar a Italia: "Confío en ti"

Uras y Maral

"Divorciémonos": Maral rompe con Uras tras escuchar su conversación con Seren

Publicidad