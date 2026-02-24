Así aborda Perdiendo el juicio el TOC y la salud mental, sin clichés ni frivolidades: "Con mucho criterio de realidad"

Desde su primer episodio, Perdiendo el juicio deja claro que el trastorno obsesivo compulsivo (TOC) no es un simple recurso narrativo, sino el eje que transforma la vida de su protagonista. La serie aborda la salud mental con rigor y sensibilidad, alejándose de los clichés que tradicionalmente se han asociado a este trastorno.

Elena Rivera, que da vida a Amanda Torres, una exitosa abogada cuya vida cambia por completo tras sufrir un estallido de TOC en pleno juicio, confiesa que el proceso de documentación fue clave para construir el personaje. La actriz asegura que investigó en profundidad y que le sorprendió descubrir la cantidad de personas que conviven con este diagnóstico. Además, destaca el cuidado con el que la ficción trata el tema y recalca que en ningún momento se frivoliza.

También Dafne Fernández pone en valor la apuesta de la serie: “Es una maravilla que esta serie dé tanta importancia a la salud mental”, afirma, subrayando lo relevante que es poder hablar de ello en horario de máxima audiencia: “Es súper importante que en un prime time podamos hablar de salud mental”.

Por su parte, Alfonso Lara lanza una reflexión que atraviesa la historia: “¿Quién está a salvo de sufrir una enfermedad mental?”. Una pregunta que invita a mirar el tema desde la empatía, recordando que nadie puede decidir ni evitar este tipo de situaciones y que muchas personas lidian con ellas en silencio cada día.

Con esta mirada honesta y respetuosa, Perdiendo el juicio convierte la salud mental en una parte esencial de su relato, aportando visibilidad y humanidad a una realidad que forma parte de la vida de millones de personas.