Sara va a por Amanda: “Nunca he tenido tantas ganas de ganar un juicio”

Sara ha movido ficha y ha presentado a César los alegatos necesarios para demostrar que debe ser ella quien lleve el juicio contra Daniela: “Amanda se ha salido con la suya, si Daniela sigue siendo tu excuñada, lo va a usar en contra”.

Su ambición es evidente. Ser socia del antiguo despacho de Amanda y ocupar un lugar en la vida de César no parece suficiente. Sara quiere más. Mucho más. Y el caso de Daniela se convierte en la oportunidad perfecta para demostrar su poder dentro del bufete y, de paso, medir fuerzas con Amanda: “Nunca he tenido tantas ganas de ganar un juicio”, sentencia.

Después de que Amanda lograra frenar la formalización del divorcio con César, la tensión aumenta. La acusación en el caso de Jaime se complica y Sara aprovecha el momento para reforzar su posición. Tiene los argumentos, la seguridad y la convicción. El juicio necesita a alguien “con la experiencia y la motivación necesarias”, asegura. “Como yo”, remata sin dejar margen a la duda.

En esta partida, Sara parece ir un paso por delante. Pero la gran pregunta es: ¿busca justicia… o quiere derrotar a Amanda?