Amanda vuelve al lugar del crimen para demostrar que Daniela es inocente

Amanda no está dispuesta a rendirse. A pesar de que todas las sospechas apuntan a Daniela, la abogada tiene claro que su hermana es inocente y hará todo lo que esté en su mano para demostrarlo. Por eso decide acudir junto a Gabriel y al inspector al lugar del crimen, decidida a encontrar cualquier detalle que pueda exculparla.

La situación no juega a su favor: “No vas a encontrar nada que ayude a tu hermana”, señala el inspector. Pero Amanda está convencida de que el asesino ya estaba en la habitación.

Las cámaras de seguridad muestran que nadie entró ni salió de la habitación en los minutos previos al hallazgo del cuerpo de Jaime. Todo parece indicar que Daniela estaba sola cuando ocurrió el asesinato, lo que complica aún más su defensa: “Nadie a parte de tu hermana entro y salió de la habitación”.

Sin embargo, hay una pieza clave que todavía falta en el puzzle: el arma del crimen. Ese elemento podría ser determinante para esclarecer lo sucedido y abrir una nueva vía en la investigación. ¿Será la clave que necesita Amanda para salvar a su hermana?