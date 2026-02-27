Nevra, la villana que reconoció sus errores y conoció la bondad gracias a Bahar

Nevra es, sin duda, uno de los personajes que más ha evolucionado desde que comenzó Renacer. La madre de Timur se nos presentaba como una mala malísima que no valoraba a Bahar, pero, con el paso del tiempo, acabó reconociendo sus errores.

Al final de esta historia, hemos podido ver que Nevra ha conseguido ser feliz al lado de Bahar y sus nietos, pero hasta llegar hasta este punto, la que un día fue suegra de la protagonista ha tenido que pasar por mucho.

Su mala relación con Bahar

Nevra nunca había valorado a Bahar como se merecía. No entendía que su difunto marido la tuviese en tan alta estima y que le hubiese dejado la casa en herencia a ella. De hecho, Timur y ella decidieron esconderle esta información durante mucho tiempo.

A pesar de sentir decepción por su hijo y echarle en cara su infidelidad, ni con esas Nevra fue capaz de ponerse en la piel de Bahar. No entendía ni que no perdonase a Timur ni que trabajase en el hospital y ‘descuidade’, según ella, la casa.

Nevra fue muy hipócrita con Bahar y con su madre durante mucho tiempo, pero sus nietos siempre fueron su debilidad junto con Timur. Ella no quería ver a su familia separada, ni mucho menos perder su casa.

Descubrir que tenía una enfermedad grave fue un punto de inflexión para Nevra. La madre de Timur comenzó a recordar todas las cosas malas que había hecho a lo largo de su vida y pensó que Dios la estaba castigando por ello.

Por suerte, la suegra de Bahar superó esta enfermedad y decidió encaminar su vida de otra manera: quería disculparse con todas las personas a las que había hecho daño y ser mejor persona.

La nueva etapa de Nevra

Una de las personas a las que Nevra le había causado mucho sufrimiento en el pasado era Evren. Cuando el doctor era pequeño, ella provocó la muerte de su hermana mayor y eso atormentó a Evren durante muchos años.

Nevra se disculpó con él por lo ocurrido cuando tuvo ocasión y, como Evren no era una persona rencorosa y notó un cambio de actitud en ella, acabó perdonándola. El rencor y la venganza no iban con sus ideales.

Poco después de lo ocurrido, descubrimos que Nevra no era la madre biológica de Timur, aunque para ella, el doctor era la persona más importante del mundo, por eso le costó levantar cabeza tras su muerte.

Con la ayuda de Bahar y de su familia, Nevra consiguió recuperar esa energía que tanto la caracterizaba. Gülçiçek se convirtió en su mejor amiga y cuidar de sus nietos, su entretenimiento favorito. Ella es un claro ejemplo de que nunca es tarde para cambiar. ¡Gracias por todo, Nevra!