Descubre el tráiler de la segunda temporada de Entre tierras: "Ojalá no hubierais aparecido nunca"

Dos décadas después de perder a Manuel, y con dos hijos a su cargo, María continúa luchando para sacar adelante la tierra de los Cervantes. Estreno el 15 de marzo en atresplayer.

Rodolfo Sancho, en Entre Tierras 2

Celia Gil
Publicado:

El próximo 15 de marzo atresplayer estrena la segunda temporada de Entre tierras con 10 capítulos llenos de intriga, tensión y mucha emoción. El tráiler de la segunda temporada muestra el gran conflicto que marcará esta etapa: la llegada al pueblo de Julio Varela, un empresario decidido a hacerse con las tierras de los Cervantes.

Veinte años después de la muerte de Manuel, María ha logrado salir adelante. Ha criado a sus dos hijos y ha mantenido en pie la finca familiar junto a Claudia, consolidándose como una mujer fuerte y respetada en el pueblo. Sin embargo, la estabilidad que parecía haber alcanzado se tambalea con la irrupción de los Varela y sus ambiciosos planes.

El tráiler nos enseña cómo la modernización del campo y los intereses económicos amenazan el legado familiar. Julio Varela llega, con su familia, dispuesto a negociar… o a presionar, si es necesario. Y con él aterriza también Toscano, su capataz, acompañado de su mujer y su hija.

La llegada de Toscano despertará en María una atracción inesperada, la primera en dos décadas, abriendo una nueva batalla en su interior entre el recuerdo de Manuel y la posibilidad de volver a sentir: "A lo mejor es el empujón que necesitas para superar definitivamente el pasado".

Megan Montaner en Entre Tierras

Nuevos personajes, nuevas historias

Megan Montaner y Clara Garrido volverán a ponerse en la piel de María y de Claudia. Una nueva temporada a la que se incorporan Ginés García Millán, Rodolfo Sancho, Silvia Abascal o Itziar Miranda.

Pero no solo los adultos vendrán cargados de tramas. Marina Guerola, Germán Alcarazu, José Pastor y Carlos Serrano Clark también estarán en esta nueva tanda de capítulos para dar vida a Manuela, Nicolás, Bosco y Miguel.

Helena Kaittani, Carlos Scholz y Helena Ezquerro llegarán con nuevos personajes a esta temporada.

La segunda temporada de Entre Tierras se estrena el 15 de marzo en atresplayer. La lucha por la tierra está a punto de comenzar... ¡No te lo puedes perder!

vlcsnap-2026-02-19-14h12m57s831

