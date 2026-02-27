15 de marzo en atresplayer
Descubre el tráiler de la segunda temporada de Entre tierras: "Ojalá no hubierais aparecido nunca"
Dos décadas después de perder a Manuel, y con dos hijos a su cargo, María continúa luchando para sacar adelante la tierra de los Cervantes. Estreno el 15 de marzo en atresplayer.
El próximo 15 de marzo atresplayer estrena la segunda temporada de Entre tierras con 10 capítulos llenos de intriga, tensión y mucha emoción. El tráiler de la segunda temporada muestra el gran conflicto que marcará esta etapa: la llegada al pueblo de Julio Varela, un empresario decidido a hacerse con las tierras de los Cervantes.
Veinte años después de la muerte de Manuel, María ha logrado salir adelante. Ha criado a sus dos hijos y ha mantenido en pie la finca familiar junto a Claudia, consolidándose como una mujer fuerte y respetada en el pueblo. Sin embargo, la estabilidad que parecía haber alcanzado se tambalea con la irrupción de los Varela y sus ambiciosos planes.
El tráiler nos enseña cómo la modernización del campo y los intereses económicos amenazan el legado familiar. Julio Varela llega, con su familia, dispuesto a negociar… o a presionar, si es necesario. Y con él aterriza también Toscano, su capataz, acompañado de su mujer y su hija.
La llegada de Toscano despertará en María una atracción inesperada, la primera en dos décadas, abriendo una nueva batalla en su interior entre el recuerdo de Manuel y la posibilidad de volver a sentir: "A lo mejor es el empujón que necesitas para superar definitivamente el pasado".
Nuevos personajes, nuevas historias
Megan Montaner y Clara Garrido volverán a ponerse en la piel de María y de Claudia. Una nueva temporada a la que se incorporan Ginés García Millán, Rodolfo Sancho, Silvia Abascal o Itziar Miranda.
Pero no solo los adultos vendrán cargados de tramas. Marina Guerola, Germán Alcarazu, José Pastor y Carlos Serrano Clark también estarán en esta nueva tanda de capítulos para dar vida a Manuela, Nicolás, Bosco y Miguel.
Helena Kaittani, Carlos Scholz y Helena Ezquerro llegarán con nuevos personajes a esta temporada.
La segunda temporada de Entre Tierras se estrena el 15 de marzo en atresplayer. La lucha por la tierra está a punto de comenzar... ¡No te lo puedes perder!
