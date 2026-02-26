Antena3
Mejores momentos | Capítulo 3

Bosco y Barbie más cerca que nunca… ¡así aprovechan el tiempo!

Los becarios del despacho de Castro y Ochoa abogados han encontrado la manera de hacer tiempo hasta volver al despacho.

Bosco y Barbie más cerca que nunca… ¡así aprovechan el tiempo!

Bosco y Barbie empiezan a romper el hielo. Los dos becarios del despacho de Castro y Ochoa Abogados, que en principio solo parecían compartir su pasión por el Derecho, comienzan a entenderse mejor tras una peculiar jornada fuera del bufete.

Gabriel les había pedido una tarea muy concreta: buscar pruebas que pudieran ayudar en el caso de Teo. Sin embargo, el trabajo de campo acabó derivando en todo menos en eso:

Entre conversaciones, momentos inesperados y situaciones improvisadas, los dos jóvenes dejaron de lado la investigación… para empezar a liarse en el asiento del coche.

Entre piques, complicidad y risas, Bosco y Barbie demuestran que las diferencias pueden acercar más de lo que parece.

