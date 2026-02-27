El momento que lo cambia todo: “Creemos que ese puede ser el arma del crimen”

Amanda estaba preparada para cerrar una etapa. En el despacho de César, fue directa al grano: firmaría los papeles del divorcio porque “confía” en él. Confía en que, si forma parte de la acusación, será justo con Daniela. Al fin y al cabo, la conoce igual que ella y Amanda no tiene dudas: su hermana es inocente.

Mientras ese momento se desarrollaba en el despacho, el inspector revisaba de nuevo las imágenes del caso. Y entonces lo descubre. El informe donde dice cuál es el arma del crimen ha llegado. Sin perder tiempo, se dirigió al despacho de César y Sara.

Lo que ocurrió después dejó a todos paralizados. Justo cuando Amanda acababa de firmar el divorcio con la pluma que César le había entregado, el inspector irrumpía con una revelación inesperada: “Esa pluma podría ser el arma del crimen”