Mejores momentos | Capítulo 3
El momento que lo cambia todo: “Creemos que ese puede ser el arma del crimen”
Amanda acude al despacho de César para firmar el divorcio, pero lo que parecía un trámite personal termina convirtiéndose en un momento clave para el caso de Daniela.
Amanda estaba preparada para cerrar una etapa. En el despacho de César, fue directa al grano: firmaría los papeles del divorcio porque “confía” en él. Confía en que, si forma parte de la acusación, será justo con Daniela. Al fin y al cabo, la conoce igual que ella y Amanda no tiene dudas: su hermana es inocente.
Mientras ese momento se desarrollaba en el despacho, el inspector revisaba de nuevo las imágenes del caso. Y entonces lo descubre. El informe donde dice cuál es el arma del crimen ha llegado. Sin perder tiempo, se dirigió al despacho de César y Sara.
Lo que ocurrió después dejó a todos paralizados. Justo cuando Amanda acababa de firmar el divorcio con la pluma que César le había entregado, el inspector irrumpía con una revelación inesperada: “Esa pluma podría ser el arma del crimen”
