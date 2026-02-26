El gran secreto de Gabriel sale a la luz: es hijo de una leyenda de la abogacía

Nadie habría apostado, viendo el desorden y la informalidad del despacho de Castro y Ochoa Abogados, que detrás de Gabriel se escondía un legado tan importante. Pero la verdad sale a la luz en el momento más inesperado: es hijo del reconocido abogado Gabriel Pereira, toda una leyenda del mundo jurídico.

La revelación deja a Amanda completamente descolocada. Incapaz de guardarse la sorpresa, pregunta en el despacho si todos conocían el secreto: “Es muy fuerte, nos lo contó un día de borrachera”, señala Barbie.

Y la duda queda en el aire: ¿cómo se puede ser hijo de una figura tan prestigiosa y terminar en un bufete como el de Castro y Ochoa?