Mejores momentos | Capítulo 3
El gran secreto de Gabriel sale a la luz: es hijo de una leyenda de la abogacía
Amanda se entera por casualidad que el verdadero apellido de Gabriel es Pereira, hijo de un reconocido abogado.
Publicidad
Nadie habría apostado, viendo el desorden y la informalidad del despacho de Castro y Ochoa Abogados, que detrás de Gabriel se escondía un legado tan importante. Pero la verdad sale a la luz en el momento más inesperado: es hijo del reconocido abogado Gabriel Pereira, toda una leyenda del mundo jurídico.
La revelación deja a Amanda completamente descolocada. Incapaz de guardarse la sorpresa, pregunta en el despacho si todos conocían el secreto: “Es muy fuerte, nos lo contó un día de borrachera”, señala Barbie.
Y la duda queda en el aire: ¿cómo se puede ser hijo de una figura tan prestigiosa y terminar en un bufete como el de Castro y Ochoa? ¡Vuelve a verlo en el vídeo de arriba!
Publicidad