Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Capítulo 3

El gran secreto de Gabriel sale a la luz: es hijo de una leyenda de la abogacía

Amanda se entera por casualidad que el verdadero apellido de Gabriel es Pereira, hijo de un reconocido abogado.

El gran secreto de Gabriel sale a la luz: es hijo de una leyenda de la abogacía

Publicidad

Nadie habría apostado, viendo el desorden y la informalidad del despacho de Castro y Ochoa Abogados, que detrás de Gabriel se escondía un legado tan importante. Pero la verdad sale a la luz en el momento más inesperado: es hijo del reconocido abogado Gabriel Pereira, toda una leyenda del mundo jurídico.

La revelación deja a Amanda completamente descolocada. Incapaz de guardarse la sorpresa, pregunta en el despacho si todos conocían el secreto: “Es muy fuerte, nos lo contó un día de borrachera”, señala Barbie.

Y la duda queda en el aire: ¿cómo se puede ser hijo de una figura tan prestigiosa y terminar en un bufete como el de Castro y Ochoa? ¡Vuelve a verlo en el vídeo de arriba!

Antena 3» Series» Perdiendo el juicio

Publicidad

Series

El gran secreto de Gabriel sale a la luz: es hijo de una leyenda de la abogacía

El gran secreto de Gabriel sale a la luz: es hijo de una leyenda de la abogacía

Sara va a por Amanda: “Nunca he tenido tantas ganas de ganar un juicio”

Sara va a por Amanda: “Nunca he tenido tantas ganas de ganar un juicio”

La reacción de Amanda al descubrir la verdad sobre Daniela: “No me puedes ocultar nada más”

La reacción de Amanda al descubrir la verdad sobre Daniela: “No me puedes ocultar nada más”

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Beatriz conoce a Begoña, ¿le contará quién es en realidad?
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Beatriz conoce a Begoña, ¿le contará quién es en realidad?

Capítulo 507 de Sueños de libertad; 26 de febrero: Damián, preocupado…¡el banco le ha denegado el crédito!
Resumen

Capítulo 507 de Sueños de libertad; 26 de febrero: Damián, preocupado…¡el banco le ha denegado el crédito!

Beatriz le echa en cara a Gabriel que haya buscado el certificado de matrimonio entre sus cosas
Capítulo 507

Beatriz le echa en cara a Gabriel que haya buscado el certificado de matrimonio entre sus cosas

El De la Reina está dispuesto a darle lo que sea por ese papel… ¡ahora Beatriz puede chantajearle a su antojo!

Tasio le propone a Paula un pacto: guardar las formas delante de todos y mantener una relación de confianza a solas
Capítulo 507

Tasio le propone a Paula un pacto: guardar las formas delante de todos y mantener una relación de confianza a solas

A Paula le da miedo decepcionar a Manuela después de que le diera un toque de atención, pero acepta el trato de Tasio.

Clara Garrido

Clara Garrido vuelve como Claudia a Entre tierras: “Mantiene la esencia del personaje”

\\tramontana\Huracan\A3M\A3Multimedia\ContenidosWebs\Sueños de libertad\CAPÍTULOS\Semana 104 (del 23 al 27 de febrero)\Capítulo 507, Jueves 26 de febrero

Esteban está a punto de agredir a Miguel cuando Luz le defiende: “¿Se está riendo de mí?”

Uras

Uras, el hombre que acabó cometiendo los mismos errores que su padre

Publicidad