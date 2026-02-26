Antena3
Mejores momentos | Capítulo 3

La reacción de Amanda al descubrir la verdad sobre Daniela: “No me puedes ocultar nada más”

Tras descubrir que Daniel y Jaime se casaron en las Vegas, Gabriel se lo cuenta a Amanda quién no duda en hablar con su hermana.

La reacción de Amanda al descubrir la verdad sobre Daniela: "No me puedes ocultar nada más"

Desde que Carlota le reveló que las pruebas señalan a Daniela como posible asesina de Jaime, Gabriel no ha dejado de pensar en cómo contarle la noticia a Amanda. Tras consultarlo con su equipo, parecía haber encontrado la forma adecuada de abordar la conversación.

Con un intento torpe de suavizar el momento: “Qué bonito estás dejando el despacho, Amanda”, Gabriel terminó soltándolo sin rodeos: su detective había descubierto el supuesto móvil del crimen y todo apuntaba al dinero. La pasta podría haber sido la razón para matar a Jaime, o eso podría pensar la policía.

La reacción de Amanda fue inmediata. Sin dudarlo, fue a enfrentarse a su hermana. “¿Y por qué no me lo contaste?”, le recriminó. La estrategia de defensa se tambalea: “Se basaba en que no tenías motivos para matar a Jaime y ahora resulta que sí”. La situación se complica por momentos para Daniela y Amanda.

