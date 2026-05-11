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En tierra lejana | 11 de mayo

“Quería ser músico”: Cihan confiesa el sueño que su familia le obligó a abandonar

Cihan Albora se ha sincerado como nunca con la doctora, revelando el sueño que la tiranía de su familia le arrebató desde niño. ¿Podrá Alya ver al hombre que se esconde tras las armas?

Cihan confiesa el sueño que su familia le obligó a abandonar

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Cihan, movido por una curiosidad que ya no puede ocultar, le ha preguntado a la doctora por sus orígenes. Alya ha recordado que ser médica no fue una casualidad, sino el sueño de toda su vida. “Mi madre me animó... siempre tuve su apoyo”, ha confesado emocionada.

La joven le ha devuelto la pregunta al líder de los Albora: ¿Qué habría sido de él si su madre no le hubiera puesto una pistola en la mano a los cinco años?. Cihan, lejos de enfadarse, ha bajado la guardia y ha confesado su secreto mejor guardado: “Algo relacionado con la música. Ser músico era mi sueño”.

Aunque el propio Cihan ha reconocido que suena casi increíble que un traficante tenga alma de artista, Alya le ha recordado que ella se había dado cuenta de ese talento. “Te oí cantar y tocar en la boda... lo hiciste genial. Se te da de maravilla”, le ha dicho.

Este intercambio de confidencias demuestra que, bajo las capas de deber y violencia que les impone Mardin, entre ellos hay una conexión muy especial. Con Cihan recuperándose y Alya descubriendo que su marido es mucho más que un hombre de armas, el rumbo de su relación podría cambiar para siempre.

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