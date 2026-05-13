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En tierra lejana | 12 de mayo

Cihan se enfrenta a Sahin por las tierras y deja clara su postura: “Será sobre mi cadáver”

Los primos se han citado en el lugar donde jugaban de niños para un último intento de paz. Sin embargo, la nostalgia no ha servido de nada: Sahin exige sus tierras y Cihan se niega a dividirlas, dejando a la familia a un paso de la tragedia.

Cihan se enfrenta a Sahin por las tierras y deja clara su postura

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Cihan y Sahin se han reunido en el campo donde jugaban al fútbol de pequeños para intentar arreglar las cosas. Cihan ha intentado que su primo reflexione sobre lo que está a punto de perder por esta guerra. “Eso es algo de ellos y no debería romper nuestro lazo”, le ha dicho, intentando dejar a un lado los pecados de sus padres. Pero Sahin, lleno de rencor, no está dispuesto a perdonar lo que Sadakat le hizo a su familia.

La tregua ha durado poco cuando Sahin ha ido directo al grano: quiere la parte de las tierras que le corresponden a su padre. Cihan se ha negado rotundamente, asegurando que esas tierras no pueden dividirse. La tensión ha subido de nivel cuando Sahin, desafiante, le ha pedido que entonces se las dé todas. “De una forma u otra acabarás dándome lo mío”, ha insistido el primo, dejando claro que no piensa dar un paso atrás.

Ha sido entonces cuando Cihan, mirando a su primo a los ojos, le ha hecho un aviso: “Si insistes en quitármelas, será sobre mi cadáver”. Sahin no se ha quedado atrás y ha presumido de que ya tiene a otras familias de su parte y que el negocio de Cihan está acorralado. Incluso ha intentado chantajearle ofreciéndole el nombre del espía infiltrado a cambio de las tierras.

Cihan, decepcionado al ver que su primo ha quemado todos los puentes, se ha marchado del lugar deseándole suerte y dejando claro que la guerra total entre los Albora ya no tiene vuelta atrás.

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