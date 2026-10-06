“No me basta con llevarte en el corazón”: Alya le deja claro a Cihan que no está dispuesta a perderlo

Cihan y Alya han hablado de todo lo que han tenido que superar juntos. El empresario ha reconocido que la vida les ha puesto a prueba en numerosas ocasiones y que han conseguido seguir unidos incluso después de la reaparición de Boran. “Si he podido con todo eso ha sido porque estabas conmigo. Sin ti no habría podido”, le ha confesado.

Alya no le ha pedido a Cihan que se olvide de su hermano. Entiende que Boran es su familia y que quiera salvarle, pero ha insistido en que no tiene por qué ser él quien se someta a la operación.

Cihan, sin embargo, sigue teniendo claro que debe hacerlo él. Si Boran no sobrevive y él no hace todo lo posible por salvarlo, dice que se sentirá responsable. Pero Alya ha intentado hacerle ver que también tiene algo que perder: su vida y la familia que ha construido con ella.

“En mi corazón, no”, le ha respondido Cihan cuando le ha planteado que, aunque él muriera, seguiría teniéndolo en su corazón. La respuesta no le ha servido a Alya. “¿En tu corazón? A mí no me basta con llevarte en el corazón”, le ha contestado.

La doctora ha dejado entonces las cosas muy claras. Ha asegurado que quiere estar junto a Cihan y no está dispuesta a aceptar que se someta a una operación que puede poner su vida en peligro. “Independientemente de lo que pase, yo quiero estar contigo. Y quiero tenerte a mi lado”, le ha dicho.

Alya ha terminado haciéndole un ultimátum. No puede impedir que Cihan tome su decisión, pero sí ha dejado claro qué hará si sigue adelante: “Si te operas, no volveré a pisar esa casa”.