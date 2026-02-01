Antena3
Capítulo 73

Zerrin ve la verdadera cara de Kazim y rompe con él tras una noche humillante

Kazim ha salido de fiesta con Zerrin para celebrar su nueva vida. Lo que iba a ser una noche romántica ha terminado en un desastre absoluto.

Kazim

La noche ha empezado con Kazim ignorando por completo a su familia. Suna le ha llamado desesperada para preguntarle dónde estaba su madre, pero él le ha contestado de muy malas formas. Le ha dicho que Maslum la llevó a casa y que ya estaría durmiendo, sin imaginar que su mujer está viviendo un infierno. Tras colgarle a su hija, Kazim se ha centrado en Zerrin, que se ha puesto a cantar en mitad del local.

Los problemas han venido cuando se ha dado cuenta de que un hombre estaba mirando a Zerrin mientras ella cantaba. Fuera de sí, el padre de Seyran ha perdido los papeles y ha ido a pegarle al desconocido, gritándole: "¿quién te crees que eres?". Los camareros y la seguridad del bar han tenido que intervenir para echar a Kazim a la calle a empujones mientras él seguía gritando amenazas a todo el mundo.

Una vez fuera, la tensión ha estallado entre la pareja. Kazim, avergonzado por la situación, ha pagado su rabia con Zerrin y la ha acusado de provocar a los borrachos con sus canciones. Pero la madre de Pelin no se ha quedado callada. Le ha dado un bofetón que lo ha dejado mudo y le ha recordado que ella no es como Esme y que no piensa aguantar sus desprecios. “No sé cómo pudiste gustarme, perdedor”, le ha gritado antes de dejarlo solo en la calle.

Kazim

El abuelo de Ferit asegura que la felicidad de esta noche no se puede explicar con palabras, pero también advierte: lo que va a contar puede provocar enfados y reabrir heridas del pasado.

