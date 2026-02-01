Zerrin ve la verdadera cara de Kazim y rompe con él tras una noche humillante

La noche ha empezado con Kazim ignorando por completo a su familia. Suna le ha llamado desesperada para preguntarle dónde estaba su madre, pero él le ha contestado de muy malas formas. Le ha dicho que Maslum la llevó a casa y que ya estaría durmiendo, sin imaginar que su mujer está viviendo un infierno. Tras colgarle a su hija, Kazim se ha centrado en Zerrin, que se ha puesto a cantar en mitad del local.

Los problemas han venido cuando se ha dado cuenta de que un hombre estaba mirando a Zerrin mientras ella cantaba. Fuera de sí, el padre de Seyran ha perdido los papeles y ha ido a pegarle al desconocido, gritándole: "¿quién te crees que eres?". Los camareros y la seguridad del bar han tenido que intervenir para echar a Kazim a la calle a empujones mientras él seguía gritando amenazas a todo el mundo.

Una vez fuera, la tensión ha estallado entre la pareja. Kazim, avergonzado por la situación, ha pagado su rabia con Zerrin y la ha acusado de provocar a los borrachos con sus canciones. Pero la madre de Pelin no se ha quedado callada. Le ha dado un bofetón que lo ha dejado mudo y le ha recordado que ella no es como Esme y que no piensa aguantar sus desprecios. “No sé cómo pudiste gustarme, perdedor”, le ha gritado antes de dejarlo solo en la calle.