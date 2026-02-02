“Nada puede destruir nuestra familia”: los Korhan dan caza a sus enemigos y demuestran su poder

Halis ha llevado a toda la familia hasta una zona del puerto donde había un contenedor metálico. Al abrirlo, ha enseñado que ahí estaban sus peores enemigos, golpeados y humillados.

Con una calma que daba miedo, el abuelo se ha puesto frente a ellos para darles su último adiós. Les ha dicho que son seres "despreciables y patéticos" con el corazón negro. Aunque les ha asegurado que merecen morir, también ha aclarado que no piensa mancharse las manos con ellos: su castigo será el destierro y el olvido absoluto.

Mirándolos, Halis ha querido que todos vieran lo que pasa cuando la familia se mantiene unida. “¿Creéis que ellos pueden tocaros un solo pelo a partir de ahora?”, les ha preguntado con orgullo, dejando claro que nadie puede derrotar a los Korhan si confían los unos en los otros. Ha sido la demostración de que el patriarca siempre tiene un plan maestro, incluso cuando todos pensaban que se había rendido.

Ferit, impactado por lo que estaba viendo, se ha acercado para pedirle perdón por haber dudado de él y por pensar que no iba a vengar la muerte de Orhan. Con mucha sabiduría, Halis le ha respondido: “Aprenderás que en la vida todo tiene su momento, Ferit”.

Poco después, el contenedor ha sido subido a un barco que se ha marchado lejos de Estambul, confirmando que el reinado de Halis Korhan sigue más vivo y fuerte que nunca.