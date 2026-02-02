Antena3
Capítulo 73

“Nada puede destruir nuestra familia”: los Korhan dan caza a sus enemigos y demuestran su poder

El patriarca ha vuelto a demostrar por qué es el hombre más poderoso. Halis ha reunido a los suyos en el puerto para darles una lección de fuerza y unidad mientras se deshacía para siempre de Tarik, Saffet y Sehmuz.

Halis

Halis ha llevado a toda la familia hasta una zona del puerto donde había un contenedor metálico. Al abrirlo, ha enseñado que ahí estaban sus peores enemigos, golpeados y humillados.

Con una calma que daba miedo, el abuelo se ha puesto frente a ellos para darles su último adiós. Les ha dicho que son seres "despreciables y patéticos" con el corazón negro. Aunque les ha asegurado que merecen morir, también ha aclarado que no piensa mancharse las manos con ellos: su castigo será el destierro y el olvido absoluto.

Mirándolos, Halis ha querido que todos vieran lo que pasa cuando la familia se mantiene unida. “¿Creéis que ellos pueden tocaros un solo pelo a partir de ahora?”, les ha preguntado con orgullo, dejando claro que nadie puede derrotar a los Korhan si confían los unos en los otros. Ha sido la demostración de que el patriarca siempre tiene un plan maestro, incluso cuando todos pensaban que se había rendido.

Ferit, impactado por lo que estaba viendo, se ha acercado para pedirle perdón por haber dudado de él y por pensar que no iba a vengar la muerte de Orhan. Con mucha sabiduría, Halis le ha respondido: “Aprenderás que en la vida todo tiene su momento, Ferit”.

Poco después, el contenedor ha sido subido a un barco que se ha marchado lejos de Estambul, confirmando que el reinado de Halis Korhan sigue más vivo y fuerte que nunca.

Seyran y Ferit

Suna

Orhan

Halis

Tarik
Kazim
Ferit
El nuevo Ferit: el Conde Ziya lo respalda y lo convierte en un hombre temido

Ferit ha dejado atrás al joven rebelde para convertirse en un hombre peligroso. De la mano del Conde Ziya, el hijo de Orhan ha cambiado su imagen y ha recibido un amuleto que le otorga un respeto absoluto en el mundo del crimen.

Esme
Capítulo 73

¿Se dará cuenta Suna? La llamada más difícil de Esme mientras vive un infierno secuestrada por Tayyar

El hombre que ella creía que era su chófer y su protector, Maslum, ha resultado ser un psicópata llamado Tayyar. Tras secuestrarla en el coche y quitarle el móvil, la ha encerrado en una casa donde la mantiene bajo vigilancia.

Gabriel

María y Andrés en el capítulo 492 de Sueños de Libertad

Halis prepara una noche decisiva para su familia en Una nueva vida

