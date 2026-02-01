El nuevo Ferit: el Conde Ziya lo respalda y lo convierte en un hombre temido

El Conde Ziya ha llevado a Ferit a la sastrería de un viejo amigo para completar su transformación. Allí, entre telas de lujo, le ha explicado que la apariencia lo es todo para mandar en ese reino. El conde le ha dicho que el negro representa la seriedad y el azul la paz, pero que ahora lo que Ferit necesita es que su sola presencia imponga respeto. Ferit se ha quitado sus camisetas desenfadadas y se ha puesto un traje impecable, asumiendo que su antigua vida ha terminado.

Pero el momento más importante ha llegado cuando el Conde Ziya le ha dado un regalo muy especial: su propio tesbih. Este rosario turco no es cualquier accesorio; es el símbolo de la protección del conde. “Cuando lo lleves y lo gires en la mano, todos sabrán tu relación conmigo”, le ha advertido Ziya.

Ferit ha aceptado el regalo. Ya no espera que su abuelo Halis actúe, ahora es él quien lo hará. Al verse al espejo, Ferit ha comprendido que el precio de este poder es renunciar a su inocencia. Se ha marchado de la sastrería convertido en un verdadero heredero del imperio, pero esta vez bajo las reglas de un hombre mucho más oscuro que su abuelo.