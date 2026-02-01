Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 73

El nuevo Ferit: el Conde Ziya lo respalda y lo convierte en un hombre temido

Ferit ha dejado atrás al joven rebelde para convertirse en un hombre peligroso. De la mano del Conde Ziya, el hijo de Orhan ha cambiado su imagen y ha recibido un amuleto que le otorga un respeto absoluto en el mundo del crimen.

Ferit

Publicidad

El Conde Ziya ha llevado a Ferit a la sastrería de un viejo amigo para completar su transformación. Allí, entre telas de lujo, le ha explicado que la apariencia lo es todo para mandar en ese reino. El conde le ha dicho que el negro representa la seriedad y el azul la paz, pero que ahora lo que Ferit necesita es que su sola presencia imponga respeto. Ferit se ha quitado sus camisetas desenfadadas y se ha puesto un traje impecable, asumiendo que su antigua vida ha terminado.

Pero el momento más importante ha llegado cuando el Conde Ziya le ha dado un regalo muy especial: su propio tesbih. Este rosario turco no es cualquier accesorio; es el símbolo de la protección del conde. “Cuando lo lleves y lo gires en la mano, todos sabrán tu relación conmigo”, le ha advertido Ziya.

Ferit ha aceptado el regalo. Ya no espera que su abuelo Halis actúe, ahora es él quien lo hará. Al verse al espejo, Ferit ha comprendido que el precio de este poder es renunciar a su inocencia. Se ha marchado de la sastrería convertido en un verdadero heredero del imperio, pero esta vez bajo las reglas de un hombre mucho más oscuro que su abuelo.

Seyran convierte su amor por Ferit en arte: el tierno momento que esconde su triste verdad

Seyran convierte su amor por Ferit en arte: el tierno momento que esconde su triste verdad

Antena 3» Series» Una nueva vida

Publicidad

Series

Ferit

El nuevo Ferit: el Conde Ziya lo respalda y lo convierte en un hombre temido

Esme

¿Se dará cuenta Suna? La llamada más difícil de Esme mientras vive un infierno secuestrada por Tayyar

Gabriel

Oriol Tarrasón sobre la evolución de Gabriel en la nueva temporada: "Ha conseguido todo por lo que llegó a casa de la Reina"

María y Andrés en el capítulo 492 de Sueños de Libertad
Semana del 2 al 6 de febrero

Avance semanal de Sueños de libertad: ¡Cárcel o nulidad matrimonial! Andrés pondrá contra las cuerdas a María

Halis prepara una noche decisiva para su familia en Una nueva vida
Avance | A las 22:00

“Todo en la vida tiene su compensación”: Halis prepara una noche decisiva para su familia en Una nueva vida

Marisol
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marisol llega a la colonia... ¿cómo reaccionará Pablo?

Miguel se encuentra por la colonia con Marisol, su amor platónico, mientras Pablo empieza a ponerse nervioso. ¿Qué hará su examante en Toledo?

Fernando Andina llega a Sueños de libertad de la mano de Pablo Salazar: "Me encanta mi personaje
¡Descúbrelo!

Fernando Andina llega a Sueños de libertad de la mano de Pablo Salazar: "Me encanta mi personaje"

El actor aterriza en la serie más vista de la televisión con un personaje clave que promete revolucionarlo todo.

Mert Ramazan Demir

Mert Ramazan Demir celebra su cumpleaños triunfando como Ferit en Una nueva vida: “Nivel 28 desbloqueado”

Bahar

¡Recta final de Renacer! Bahar intenta evitar el mayor error de Uras, ¿lo conseguirá?

Gabriel Begoña

Capítulo 488 de Sueños de libertad; 30 de enero: Begoña, preocupada por Juanito al darse cuenta de que su bebé tiene mucha fiebre

Publicidad