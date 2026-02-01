Antena3
Capítulo 73

¿Se dará cuenta Suna? La llamada más difícil de Esme mientras vive un infierno secuestrada por Tayyar

El hombre que ella creía que era su chófer y su protector, Maslum, ha resultado ser un psicópata llamado Tayyar. Tras secuestrarla en el coche y quitarle el móvil, la ha encerrado en una casa donde la mantiene bajo vigilancia.

Esme

Tayyar ha entrado en el salón con una bandeja de comida y un té, actuando como si nada pasara mientras Esme temblaba en el sofá. Ella, muerta de miedo, le ha preguntado quién es de verdad y por qué le está haciendo esto. La respuesta de Tayyar ha sido cínica y aterradora: le ha confesado que estuvo años casado con Mezide, una mujer a la que no quería y que ahora el destino la ha puesto a ella en su camino para "cuidarla".

En mitad de este infierno, el teléfono ha empezado a sonar. Era Suna. Tayyar ha sacado la pistola y le ha ordenado a Esme que contestara, pero con una condición: no podía decir ni una palabra de lo que estaba pasando. Esme ha tenido que fingir que estaba lavando los platos y que por eso tenía el altavoz puesto. Aunque ha intentado parecer tranquila, le ha hecho una advertencia a su hija: “No confíes en nadie, ten mucho cuidado”.

Cuando ha colgado, Tayyar se ha puesto violento y le ha prohibido que vuelva a asustar a sus hijas. Le ha dicho que piensa ganarse la confianza de Suna y Seyran y que todos vivirán juntos en esa casa. Esme se ha quedado paralizada al ver que este hombre está completamente loco y que la considera de su propiedad. “Por ahora solo estamos coqueteando”, le ha dicho él mientras ella le suplicaba que no la tocara.

Zerrin

“¡La has matado!”: Kazim entra en pánico al ver que su amante no respira tras el empujón de Esme

Esme

