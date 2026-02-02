Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Avance

La cuenta atrás para detener la boda de Uras comienza esta noche en Renacer

La doctora lo tiene claro: esto no es amor, es una venganza para castigarla. Esta noche, la tensión en la mansión llega a su límite.

Bahar en Renacer

Avance de Renacer.

Publicidad

Bahar no puede creer lo que está oyendo. Su hijo le confirma que le ha dado un anillo a Maral y que piensan casarse ya mismo. Por mucho que ella intenta mantener la calma, al final estalla. Le suplica que no lo haga, que se deje de tonterías y que la vida es demasiado corta como para tirarla por la borda así.

Intentando hacerle reaccionar, la doctora le recuerda que hace dos días casi mueren todos y que no tiene sentido seguir con estos juegos. Pero Uras está cerrado en banda: dice que es su vida y que por fin va a decidir por sí mismo, aunque eso signifique ir contra toda su familia.

La tensión sube cuando Bahar le suelta las verdades a la cara. No entiende cómo ha pasado de estar detrás de Seren "como un perro" hace solo dos semanas a estar enamorado de Maral ahora. Está convencida de que su hijo no siente nada y se lo pregunta muy claro: “¿Estás haciendo esto para castigarme?”. Cree que la boda es solo una venganza porque ella no le creyó en el pasado y le cerró las puertas de su casa.

Mientras Bahar le ordena como madre que recupere ese anillo y acabe con este lío de una vez, Uras se planta y le deja claro que no espera su aprobación. Para él, su madre siempre lo ha manejado y ya no está dispuesto a pasar por ahí. ¿Podrá parar a su hijo antes de que cometa el error de su vida?

Renacer, esta noche a las 23:00 h en Antena 3. Disponible también en atresplayer.

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

Bahar en Renacer

La cuenta atrás para detener la boda de Uras comienza esta noche en Renacer

Suna

“¡Está enferma! ¡Se muere!”: Seyran cae inconsciente y Suna se lo confiesa todo a Ferit

Orhan

¡El milagro más esperado! Orhan reaparece vivo cuando todos le daban por muerto

Halis
Capítulo 73

“Nada puede destruir nuestra familia”: los Korhan dan caza a sus enemigos y demuestran su poder

Tarik
Capítulo 73

Seyran engaña a Tarik y lo deja en manos de Halis: “Prefiero morir antes que irme contigo”

Kazim
Capítulo 73

Zerrin ve la verdadera cara de Kazim y rompe con él tras una noche humillante

Kazim ha salido de fiesta con Zerrin para celebrar su nueva vida. Lo que iba a ser una noche romántica ha terminado en un desastre absoluto.

Ferit
Capítulo 73

El nuevo Ferit: el Conde Ziya lo respalda y lo convierte en un hombre temido

Ferit ha dejado atrás al joven rebelde para convertirse en un hombre peligroso. De la mano del Conde Ziya, el hijo de Orhan ha cambiado su imagen y ha recibido un amuleto que le otorga un respeto absoluto en el mundo del crimen.

Esme

¿Se dará cuenta Suna? La llamada más difícil de Esme mientras vive un infierno secuestrada por Tayyar

Gabriel

Oriol Tarrasón sobre la evolución de Gabriel en la nueva temporada: "Ha conseguido todo por lo que llegó a casa de la Reina"

María y Andrés en el capítulo 492 de Sueños de Libertad

Avance semanal de Sueños de libertad: ¡Cárcel o nulidad matrimonial! Andrés pondrá contra las cuerdas a María

Publicidad