La cuenta atrás para detener la boda de Uras comienza esta noche en Renacer

Bahar no puede creer lo que está oyendo. Su hijo le confirma que le ha dado un anillo a Maral y que piensan casarse ya mismo. Por mucho que ella intenta mantener la calma, al final estalla. Le suplica que no lo haga, que se deje de tonterías y que la vida es demasiado corta como para tirarla por la borda así.

Intentando hacerle reaccionar, la doctora le recuerda que hace dos días casi mueren todos y que no tiene sentido seguir con estos juegos. Pero Uras está cerrado en banda: dice que es su vida y que por fin va a decidir por sí mismo, aunque eso signifique ir contra toda su familia.

La tensión sube cuando Bahar le suelta las verdades a la cara. No entiende cómo ha pasado de estar detrás de Seren "como un perro" hace solo dos semanas a estar enamorado de Maral ahora. Está convencida de que su hijo no siente nada y se lo pregunta muy claro: “¿Estás haciendo esto para castigarme?”. Cree que la boda es solo una venganza porque ella no le creyó en el pasado y le cerró las puertas de su casa.

Mientras Bahar le ordena como madre que recupere ese anillo y acabe con este lío de una vez, Uras se planta y le deja claro que no espera su aprobación. Para él, su madre siempre lo ha manejado y ya no está dispuesto a pasar por ahí. ¿Podrá parar a su hijo antes de que cometa el error de su vida?

