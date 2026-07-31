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En tierra lejana - 28 de julio

Ni la prisión consiguió separarlos: la conversación de Cihan y Alya que enamora a los fans

La distancia ya no consigue ocultar lo evidente. Desde prisión, Cihan llama a Alya para comprobar que está bien, pero la conversación termina convirtiéndose en uno de los momentos más tiernos de la pareja.

Ni la prisión consiguió separarlos: la conversación de Cihan y Alya que enamora a los fans

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Cihan quería saber cómo estaba Alya después de todo lo ocurrido en la mansión Albora. Desde prisión, la ha llamado y no ha tardado en tirar de humor. "¿Has roto ya la puerta? ¿Habrás escondido los pedazos?", le ha preguntado riéndose. Alya le ha seguido el juego y le ha contado que Sadakat ya había mandado instalar una nueva, esta vez fabricada con un material ignífugo.

Aunque ambos han intentado quitarle importancia a lo sucedido, Cihan no ha podido esconder su preocupación. Le ha pedido que no salga sola porque la situación sigue siendo peligrosa y le ha insistido en que tenga mucho cuidado.

Alya le ha respondido que quien debía preocuparse era él. Sin embargo, Cihan ha seguido pendiente de ella hasta el final de la llamada: "Tápate bien por las noches", le ha dicho antes de despedirse.

Cuando parecía que la conversación había terminado, ninguno de los dos ha querido colgar primero. "Cuelga", le ha pedido Cihan. "Cuelga tú", ha respondido ella. ¿Es solo cuestión de tiempo para que uno de los dos acabe confesando sus sentimientos?

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