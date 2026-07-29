Así se rodó la escena más peligrosa de En tierra lejana: el secreto tras el incendio de la mansión Albora

La tensión en En tierra lejana ha alcanzado su punto de máximo ebullición. Mientras Cihan cumple su arriesgado plan desde prisión, Alya ha decidido librar su propia batalla sin dar un solo paso atrás.

Cumpliendo la promesa que le hizo a Cihan Deniz de regresar a por él, la joven se ha plantado en la mansión Albora armada con un bidón de gasolina y una pistola, dispuesta a recuperar a su hijo cueste lo que cueste, incendiando la puerta de la mansión en una escena que nos puso los pelos de punta.

Más allá del impacto emocional que ha dejado la escena en pantalla, la realización de un momento tan extremo ha requerido una logística impecable tras las cámaras.

La empresa encargada de los efectos especiales de la producción ha querido compartir con los seguidores de la serie los entresijos de esta arriesgada secuencia a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, mostrando al mismo tiempo lo que vimos en emisión y cómo se rodó.

En el vídeo difundido por el equipo técnico de efectos especiales, se muestra al detalle el minucioso proceso de preparación y las estrictas medidas de seguridad desplegadas para quemar la entrada de la mansión Albora sin poner en peligro ni al reparto ni al equipo de grabación.

La publicación revela cómo se coordinaron las llamas controladas con la actuación de los intérpretes para lograr un realismo escalofriante, mostrando la trastienda de una de las secuencias más complejas, peligrosas y espectaculares de toda la ficción.

Este pequeño incendio, totalmente controlado, dejó escenas para el recuerdo que la propia actriz Sinem Ünsal ha compartido en redes. La magia de la televisión es muy real en En tierra lejana, con unos efectos especiales que aúpan la producción y dotan de un realismo que es complicado de ver en otras ficciones.

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