Candela Cruz nos revela lo que no puede faltar en su bolsa de la playa este verano

El veranito ya está aquí y Candela Cruz no pierde la oportunidad, entre rodaje y rodaje, para disfrutar del sol y del mar. Hemos hablado con la actriz que da vida a Carmen en Sueños de libertad y nos ha contado todo lo que no puede faltar en su bolsa de la playa. ¡Lleva muchas cosas porque, tal cómo ella nos ha confesado, va muy preparada!

No le puede faltar nunca protección solar ya que es muy importante echarnos bien crema para no quemarnos. Tampoco le puede faltar una botellita de agua para estar bien hidratada. Las gafas de sol y un buen libro también son imprescindibles y cómo no...¡auriculares para escuchar los temazos del verano! Incluso, nos ha confesado, que si no hay mucha gente, le gusta poner el altavoz.

El brillo de labios tampoco puede faltarle en su bolsa de la playa y eso sí, con color, porque es muy presumida. Una goma y pinza del pelo y...un papel y boli! Eso nunca se le puede olvidar. Tampoco en su bolso ni en su día a día.

¿Y Carmen?, ¿que llevaría la encargada de la tienda a la playa?

"Una cuerda para atar en corto a Tasio", nos ha confesado entre risas. Candela Cruz nos ha contado que, como ella, llevaría también su barra de labios y rosa porque sería la de Perfumerías De la Reina, llevaría la toalla de Tasio, sus cremas...¡Dale al play y descubre todo lo que nos ha contado Candela Cruz!