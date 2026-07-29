“Si algún día caigo, quiero que seas tú quien me levante": la confesión más íntima de Cihan a Alya

Por primera vez en mucho tiempo, Cihan ha dejado a un lado la coraza que siempre muestra ante los demás. A solas con Alya, le ha confesado que cada vez le resulta más difícil cargar él solo con todo lo que está ocurriendo.

Entre la huida de Halis, la investigación sobre la muerte de Boran y la presión constante que siente sobre sus hombros, ha reconocido que hay momentos en los que ni siquiera encuentra fuerzas para expresar lo que lleva dentro.

"Llega un momento en que necesitas decirle dos palabras a alguien y no puedes pronunciarlas. Esas dos palabras se convierten en la carga más pesada del mundo", le ha confesado.

Entonces ha llegado la petición que ha marcado la conversación. Mirando a Alya, Cihan le ha pedido que le hiciera una promesa: "Si algún día caigo, quiero que seas tú quien me levante. Si me hicieras esa promesa... significaría mucho para mí."

Con esa confesión, Cihan ha dejado claro que, por encima de cualquier obstáculo, ya solo hay una persona en quien confía para sostenerlo cuando todo se derrumbe y, sin lugar a dudas, es ella.

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