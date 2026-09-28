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En tierra lejana | 28 de septiembre

“Mi nuera es una víbora”: Sadakat, en comisaría, carga contra Alya y la acusa de tenderle una trampa

Sadakat ha intentado convencer a la policía de que todo es una trampa de Alya para librarse de la acusación y evitar acabar en el calabozo. La matriarca de los Albora ha mentido durante su declaración, pero sus excusas no le han servido para escapar de las consecuencias.

Sadakat, en comisaría, carga contra Alya y la acusa de tenderle una trampa

“Mi nuera es una víbora”: Sadakat, en comisaría, carga contra Alya y la acusa de tenderle una trampa

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Durante su declaración, la matriarca de los Albora ha defendido que todo forma parte de un plan para acabar con ella. Sadakat no ha tardado en arremeter contra Alya, a la que ha descrito como una mujer manipuladora. “Mi nuera es una víbora, una auténtica arpía”, ha dicho.

Para ella, Alya se casó con el hermano de su difunto marido con la intención de hacerse con el poder de los Albora. Desde entonces, considera que su nuera no ha dejado de enfrentarse a ella. “Por razones obvias, para disfrutar del poder de la familia Albora. Y como yo lo he sabido desde el principio, me odia a muerte”, ha explicado.

También ha sostenido que la doctora lleva tiempo buscando la manera de perjudicarla y que ha aprovechado su presencia en el hospital para poner en marcha esta última maniobra.

Luego, la matriarca ha negado cualquier responsabilidad en lo ocurrido con la paciente. “Ha manipulado a la enfermera. Ahora intenta echarme la culpa de un delito. ¿Usted se cree eso? ¿Por qué iba yo a matar a nadie? ¿Qué necesidad tengo yo de eso?”, ha preguntado.

Después, ha reivindicado su posición dentro de la familia para defender que no tendría ningún motivo para cometer un delito. “¿Sabe quién soy? Soy Sadakat Albora. Soy la madre y la matriarca de esta familia”, ha dicho.

Cuando el comisario le ha pedido que se calme, Sadakat no ha podido contener su enfado. En lugar de eso, le ha hecho una advertencia sobre su nuera. “Esté atento con esa mujer. Si no tiene reparos en mentir sobre mí, a saber sobre quién mentirá mañana”.

Por último, ha anunciado que piensa responder a la denuncia. “Todo es falso y voy a denunciarla por difamación”, ha concluido. A pesar de todo lo que ha dicho para defenderse, Sadakat ha acabado en el calabozo.

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