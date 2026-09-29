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En tierra lejana | 28 de septiembre

Demir y sus hombres dejan a Kaya al borde de la muerte y Sahin llega dispuesto a todo para salvarlo

Kaya ha acudido solo hasta el lugar donde han encontrado la furgoneta en la que secuestraron a Zerrin. Allí se ha encontrado con Demir y sus hombres, que no han tardado en abalanzarse sobre él.

Demir y sus hombres dejan a Kaya al borde de la muerte y Sahin llega dispuesto a todo para salvarlo

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Demir le ha exigido que le dijera dónde estaba su mujer. Kaya ha insistido en que no sabía nada y ha tratado de apartarse de él, pero sus palabras no han servido para nada.

Los hombres de Demir han golpeado a Kaya hasta dejarlo sin fuerzas. En ese momento, por suerte, Şahin ha llegado al lugar. Al ver el panorama, no ha dudado en sacar su pistola y apuntar a Demir para impedir que siguieran golpeando a Kaya. “¡Dejadlo en paz! ¡Largaos o le vuelo los sesos!”, ha amenazado.

Ecmel, que también estaba allí, ha intentado plantarle cara, pero Şahin no se ha achantado. Luego, le ha reprochado a Demir que se hubiese presentado con varios hombres para enfrentarse a Kaya. “¿Os creéis muy valientes? ¡Los cinco contra un solo hombre!”, ha gritado.

Con Demir y sus hombres apartados, Şahin se ha acercado a Kaya para ayudarlo a levantarse. Después, lo ha ayudado a subir al coche para sacarlo de allí.

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