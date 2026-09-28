¿Cuánto saben sobre la Galicia del s.XX? Ponemos a prueba a los protagonistas de Las hijas de la criada

Las hijas de la criada se desarrolla en la Galicia de principios del s.XX, por lo que hemos querido someter a varios de los actores de la serie a un divertido juego para demostrarnos cuánto saben realmente sobre esa época.

La mayoría ha fallado la primera de las preguntas. ¿Ya era Santiago de Compostela la capital de Galicia en el momento en el que se desarrolla la serie? Muchos pensaban que sí, pero, en realidad, A Coruña fue la capital de Galicia hasta 1982.

En las preguntas relacionadas con la industria conservera, más presente en la serie, los actores han estado más acertados. Aunque la industria conservera moderna se consolidó en el s. XIX, ya en el s.XVII existían actividades relacionadas con la conservación y el comercio del pescado.

En la cuestión relacionada con el himno de Galicia, Roque Ruíz y Camila Bossa, Braulio y Adelina en la serie, se han venido arriba. ¡Disfruta del juego completo dándole la play al vídeo de arriba!