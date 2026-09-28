Damián se muestra pesimista, pero no piensa rendirse: “Perfumerías De la Reina es nuestro negocio y lo vamos a recuperar”

Andrés y Marta le han comunicado a su padre su despido. Le cuentan que Gabriel estaba buscando un motivo para poder echarlos de la fábrica.

Primero lo hizo con Tasio y ahora con ellos y no van a parar hasta quitarles todo.

Damián se queda hundido. ¡No puede creerse que su sobrino haya sido capaz de llegar tan lejos!

Sin embargo, el patriarca de los De la Reina intenta animar a sus hijos. Les dice que la empresa en suya y que, aunque tarden el tiempo que sea, conseguirán recuperarla.

Marta, en cambio, no lo tiene nada claro. Considera que igual es el momento despertar y de ser conscientes de la derrota: “A lo mejor hay que asumir que Gabriel nos ha ganado la partida”. ¿Qué pasará ahora?