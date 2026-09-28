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Capítulo 657 de Sueños de libertad; 28 de septiembre: Gabriel celebra con Beatriz su triunfo en contra de su familia

El director de la fábrica le cuenta a Beatriz que ahora solo queda echarles de la Junta de accionistas.

Capítulo 657 de Sueños de libertad; 28 de septiembre: Gabriel celebra con Beatriz su triunfo en contra de su familia

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Julia Zapata López
Publicado:

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad...

Damián ha recibido la noticia del despido de Andrés y Marta y se ha quedado desolado al conocer el nuevo golpe de Gabriel. Aun así, ha animado a sus hijos y les ha asegurado que van a recuperar Perfumerías De la Reina. Marta, sin embargo, ha dudado de que puedan conseguirlo.

Por otro lado, Fina se ha planteado dimitir tras conocer el despido de Marta, pero su amiga le ha pedido que no abandone la fábrica. Finalmente, ha decidido quedarse y ha prometido defenderlos desde dentro. Su decisión ha dejado a Marta pensativa.

Claudia y Miguel no han vuelto a hablar tras el desastre se su última cita. El doctor Salazar no sabe muy bien cómo abordar el tema y le ha pedido ayuda a su padre.

Gabriel ha contactado con Josema, un reputado arquitecto y amigo de Pablo Salazar, para hacerle una propuesta. Le ha explicado que quiere construir un nuevo edificio junto a la fábrica y reformar las instalaciones antiguas. Además, le ha ofrecido trabajar para él.

Y Begoña ha intentado que su marido recapacite y readmita a Andrés y Marta, pero parece que ni ella ni nadie va a hacer que cambie de opinión. Después, la enfermera ha acudido a casa de Andrés tras conocer su despido y le ha pedido que no se rindan.

Sin embargo, el hijo de Damián se siente hundido. Ha asegurado que lo han perdido todo, pero Begoña no piensa tirar la toalla y va a hacer lo que sea hasta conseguir su objetivo. ¿Qué estará planeando?

No te pierdas nada de Sueños de libertad, de lunes a viernes a las 15:45h. Si no puedes esperar, adelántate a su emisión con atresplayer.

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