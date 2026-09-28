Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Miguel y Claudia se enfrentan a la conversación que tenían pendiente

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

Los trabajadores despedirán a Marta y a Andrés y Tasio entre aplausos y muchas lágrimas mientras Gabriel les observa desde la lejanía. Además, Andrés y el director tendrán un encontronazo en el despacho.

Poco después, Julia descubrirá que Gabriel ha despedido a sus tíos provocando un gran enfado en la niña.

Por otro lado, Marta se sentirá traicionada por Fina ya que considerará que habrá sido demasiado fácil convencerla para que no abandone la empresa. Digna intentará hacerle ver que estará siendo egoísta con su actitud.

Por su parte, Pablo afrontará a Gabriel y le preguntará cómo piensa sustituir los puestos que dejarán vacantes Andrés y Marta. Gabriel comenzará a barajar distintas soluciones para ocupar sus puestos.

Nieves y Pablo ofrecerán a Josema que se instale en su casa. El arquitecto aceptará, aunque seguirá sin conseguir olvidar la muerte de su mujer, Montse.

Mientras tanto, Miguel y Claudia tendrán esa conversación que tenían pendiente tras el desastre de su última cita. ¿Aclararán las cosas y se darán una nueva oportunidad?

Y Tasio le propondrá a Paula pasar la noche juntos en la habitación de Salva, pero ella está cansada de vivir su amor siempre a escondidas. ¿Encontrarán otra solución?

¡Descubre todo lo que va a pasar en Sueños de libertad! De lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 o adelántate a su emisión con atresplayer.