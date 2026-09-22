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En tierra lejana | 21 de septiembre

Boran se mueve y Sadakat cree saber cómo despertarle: quiere llevar a Cihan Deniz hasta él

Vurgun ha dado la voz de alarma al darse cuenta de que Boran se ha movido. Toda la familia se ha quedado en shock al verlo, pero Alya ha intentado mantener los pies en el suelo y ha explicado que podría tratarse de un espasmo involuntario.

Boran se mueve y Sadakat cree saber cómo despertarle: quiere llevar a Cihan Deniz hasta él

Boran se mueve y Sadakat cree saber cómo despertarle: quiere llevar a Cihan Deniz hasta él

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Todos se han acercado a Boran al comprobar que, efectivamente, ha movido un dedo. Sadakat se ha emocionado al pensar que por fin puede haber una señal de que su hijo está empezando a reaccionar. “Sabía que mejoraría, yo lo sabía”, ha dicho emocionada.

Alya, sin embargo, ha querido ser prudente. La doctora ha explicado que el movimiento parece un espasmo y que todavía es demasiado pronto para saber si se trata de una mejoría. Pero Sadakat está convencida de que Boran ha reaccionado al escuchar las voces de su familia y ha llegado a una conclusión: si escucha a su hijo, Cihan Deniz, podría despertar.

Alya y Cihan se han negado a que el pequeño entre en la cueva y vea a su padre en esas condiciones. “Madre, no es más que un niño”, le ha advertido Cihan, intentando hacerla entrar en razón.

Sadakat ha insistido una y otra vez en que tienen que traer al niño. “Si su hijo viene, estoy segura de que despertará”, ha asegurado. Los gritos han comenzado y el matrimonio tiene una nueva preocupación encima: proteger al niño de las intenciones de su abuela.

Alya Albora

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