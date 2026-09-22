Boran se mueve y Sadakat cree saber cómo despertarle: quiere llevar a Cihan Deniz hasta él

Todos se han acercado a Boran al comprobar que, efectivamente, ha movido un dedo. Sadakat se ha emocionado al pensar que por fin puede haber una señal de que su hijo está empezando a reaccionar. “Sabía que mejoraría, yo lo sabía”, ha dicho emocionada.

Alya, sin embargo, ha querido ser prudente. La doctora ha explicado que el movimiento parece un espasmo y que todavía es demasiado pronto para saber si se trata de una mejoría. Pero Sadakat está convencida de que Boran ha reaccionado al escuchar las voces de su familia y ha llegado a una conclusión: si escucha a su hijo, Cihan Deniz, podría despertar.

Alya y Cihan se han negado a que el pequeño entre en la cueva y vea a su padre en esas condiciones. “Madre, no es más que un niño”, le ha advertido Cihan, intentando hacerla entrar en razón.

Sadakat ha insistido una y otra vez en que tienen que traer al niño. “Si su hijo viene, estoy segura de que despertará”, ha asegurado. Los gritos han comenzado y el matrimonio tiene una nueva preocupación encima: proteger al niño de las intenciones de su abuela.