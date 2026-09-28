Fina se plantea dimitir tras el despido de Marta, pero finalmente decide seguir en su puesto de trabajo: “Os defenderé desde dentro”

Marta le ha contado a Fina que Gabriel la ha despedido junto a su hermano Andrés y Fina se planeta dimir también.

La fotógrafa le dice que le gusta su trabajo, pero quizás debería dimitir por lealtad a ella y a la empresa.

Marta le responde que ella no tiene ningún interés y ninguna necesidad de que ella abandone.

La De la Reina le aconseja que debe mirar y luchar por ella y que cree que no debería abandonar la fábrica.

Fina, entonces, decide quedarse en Perfumerías Brossard De a Reina y le asegura que les defenderá desde dentro con uñas y dientes.

Sin embargo, la hija de Damián se queda muy pensativa…¿le habrá parecido mal las intenciones de Fina?