Capítulo 657
Fina se plantea dimitir tras el despido de Marta, pero finalmente decide seguir en su puesto de trabajo: “Os defenderé desde dentro”
La joven cree que, si Marta ya no está, no tendría mucho sentido que ella siga trabajando en la empresa.
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Marta le ha contado a Fina que Gabriel la ha despedido junto a su hermano Andrés y Fina se planeta dimir también.
La fotógrafa le dice que le gusta su trabajo, pero quizás debería dimitir por lealtad a ella y a la empresa.
Marta le responde que ella no tiene ningún interés y ninguna necesidad de que ella abandone.
La De la Reina le aconseja que debe mirar y luchar por ella y que cree que no debería abandonar la fábrica.
Fina, entonces, decide quedarse en Perfumerías Brossard De a Reina y le asegura que les defenderá desde dentro con uñas y dientes.
Sin embargo, la hija de Damián se queda muy pensativa…¿le habrá parecido mal las intenciones de Fina?
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