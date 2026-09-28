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Capítulo 657

Fina se plantea dimitir tras el despido de Marta, pero finalmente decide seguir en su puesto de trabajo: “Os defenderé desde dentro”

La joven cree que, si Marta ya no está, no tendría mucho sentido que ella siga trabajando en la empresa.

Fina se plantea dimitir tras el despido de Marta, pero finalmente decide seguir en su puesto de trabajo: “Os defenderé desde dentro”

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Julia Zapata López
Publicado:

Marta le ha contado a Fina que Gabriel la ha despedido junto a su hermano Andrés y Fina se planeta dimir también.

La fotógrafa le dice que le gusta su trabajo, pero quizás debería dimitir por lealtad a ella y a la empresa.

Marta le responde que ella no tiene ningún interés y ninguna necesidad de que ella abandone.

La De la Reina le aconseja que debe mirar y luchar por ella y que cree que no debería abandonar la fábrica.

Fina, entonces, decide quedarse en Perfumerías Brossard De a Reina y le asegura que les defenderá desde dentro con uñas y dientes.

Sin embargo, la hija de Damián se queda muy pensativa…¿le habrá parecido mal las intenciones de Fina?

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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