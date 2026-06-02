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En tierra lejana | Capítulo del 1 de junio

Cihan pilla a Ugur ayudando a Alya y acaba pegándole: "Si vuelvo a verte con ella, no volverás a caminar"

El jefe del clan ha perdido por completo el control al descubrir que Ugur estaba moviendo hilos para buscarle un abogado de divorcio a su esposa.

Cihan pilla a Ugur ayudando a Alya y acaba pegándole: "Si vuelvo a verte con ella, no volverás a caminar"

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Dispuesto a echarle una mano para romper el bloqueo que sufre con los abogados de la ciudad, Ugur le ha dado a Alya el contacto de un conocido. "Hablaré con él sobre tu caso para ponerle en contexto", le ha dicho, algo que ella ha agradecido enormemente al ver una luz al final del túnel.

Pero la calma ha durado poco. Cihan ha entrado exigiendo explicaciones al verlos juntos: "¿Qué coño haces aquí? ¿No te tengo dicho que no te acerques a mi esposa?". A pesar de los intentos de ella por calmar la situación y sus amenazas con llamar a seguridad, su marido la ha echado a empujones de la consulta para quedarse a solas con el cardiólogo.

Dentro del despacho, la discusión ha pasado rápidamente a las manos. Tras cerrarse la puerta, Cihan ha agredido a Ugur, dejándolo en el suelo mientras Alya gritaba desesperada desde el pasillo que no le hiciera nada. Lejos de detenerse, Cihan le ha recriminado su intromisión: "Te dije bien claro que te alejaras de mi mujer".

Ugur, por su parte, le ha plantado cara recordándole sus traiciones: "Tu mujer quiere separarse por las buenas y está en su derecho, ¿por qué impides que encuentre un abogado?". El jefe del clan le ha respondido amenazándolo antes de salir del hospital: "No me pongas a prueba porque estoy al límite. Si vuelvo a verte con ella, me aseguraré de que no vuelvas a caminar".

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