Sadakat entra en pánico tras la amenaza de Cihan de dejar marchar a Alya con el niño

Cihan no ha esperado ni un segundo. Apenas ha entrado, ha ido a por su madre: “Te dije aquí sentado que te olvidases de cualquier plan para deshacerte de Alya. ¿Por qué me mentiste?”. Él tiene claro que no se va a divorciar, pero Sadakat ha seguido a lo suyo, ofreciéndole una casa a Alya paraconvencerla de que firme los papeles.

A Cihan le hierve la sangre viendo que ella intenta decidir por su vida. “Yo no me voy a divorciar, ya está decidido. Tú no pintas nada aquí”, le ha soltado. La matriarca, sin inmutarse, le ha recordado que el daño ya está hecho y que Alya no quiere verle ni en pintura. “Lo sabe y nadie podrá convencerla de que se quede. Quiere irse y me parece lógico”, le ha contestado ella.

Desesperado, él le ha hecho una amenaza que la ha dejado completamente en shock: “Si no abandonas la idea de la casa, cogeré los pasaportes, se los daré yo mismo y dejaré que se vaya, pero con el niño”. La madre ha saltado como una fiera: “Jamás lo permitiré. Mi nieto no va a irse a ninguna parte”.

La discusión ha terminado igual que siempre: con el ambiente caldeado y sin soluciones. Él le ha ordenado que se quede al margen de una vez, pero ella insiste en que, por mucho que Cihan se empeñe, Alya va a terminar haciendo las maletas para no volver. La guerra en casa está lejos de terminar.

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