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En tierra lejana | Capítulo del 1 de junio

Sadakat entra en pánico tras la amenaza de Cihan de dejar marchar a Alya con el niño

El jefe del clan ha llegado harto de los manejos de su madre y esta vez no se ha cortado ni un pelo. Los planes de ella para que Alya se largue han terminado en una fuerte bronca.

Sadakat entra en pánico tras la amenaza de Cihan de dejar marchar a Alya con el niño

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Cihan no ha esperado ni un segundo. Apenas ha entrado, ha ido a por su madre: “Te dije aquí sentado que te olvidases de cualquier plan para deshacerte de Alya. ¿Por qué me mentiste?”. Él tiene claro que no se va a divorciar, pero Sadakat ha seguido a lo suyo, ofreciéndole una casa a Alya paraconvencerla de que firme los papeles.

A Cihan le hierve la sangre viendo que ella intenta decidir por su vida. “Yo no me voy a divorciar, ya está decidido. Tú no pintas nada aquí”, le ha soltado. La matriarca, sin inmutarse, le ha recordado que el daño ya está hecho y que Alya no quiere verle ni en pintura. “Lo sabe y nadie podrá convencerla de que se quede. Quiere irse y me parece lógico”, le ha contestado ella.

Desesperado, él le ha hecho una amenaza que la ha dejado completamente en shock: “Si no abandonas la idea de la casa, cogeré los pasaportes, se los daré yo mismo y dejaré que se vaya, pero con el niño”. La madre ha saltado como una fiera: “Jamás lo permitiré. Mi nieto no va a irse a ninguna parte”.

La discusión ha terminado igual que siempre: con el ambiente caldeado y sin soluciones. Él le ha ordenado que se quede al margen de una vez, pero ella insiste en que, por mucho que Cihan se empeñe, Alya va a terminar haciendo las maletas para no volver. La guerra en casa está lejos de terminar.

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