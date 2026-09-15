“Tenía la esperanza de que nos diésemos una segunda oportunidad”: Begoña, rota ante la boda de Andrés y Valentina

Begoña está al límite. No supera que Andrés vaya a casarse con Valentina y acude a casa de su amiga.

Le confiesa que se le está haciendo muy duro disimular ante todo el mundo que se siente feliz ante la noticia cuando en el fondo está rota por dentro.

“Lo intento aceptar, pero es que no puedo”, le dice Begoña a Nieves, entre lágrimas. Le confiesa que ella ya tenía asumido que lo había perdido para siempre, aunque en el fondo nunca perdió la esperanza de, en algún momento, volver a estar juntos.

Nieves le muestra todo su apoyo y le propone a su amiga que se quede esa noche en su casa. Además, a Begoña le ha dado un mareo y cree que estaría mejor acompañada y con una amiga.